Bộ GTVT lập tổ công tác hiện trường xử lý sụt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Công nhân nỗ lực vận chuyển đất đá, đưa vật liệu vào gia cố Hầm Bãi Gió. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác hiện trường xử lý sụt lở Hầm Bãi Gió đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, tổ công tác gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 làm tổ trưởng. Các thành viên khác trong tổ là cán bộ thuộc các đơn vị: Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải,…

Tổ công tác hiện trường có nhiệm vụ thường trực 24/24h tại hiện trường để giải quyết xử lý sự cố và có ý kiến để chủ đầu tư quyết định phương án xử lý phù hợp với điều kiện thực tế; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng và thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, tổ công tác hiện trường họp giao ban trực tuyến hàng ngày với tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải để báo cáo về tình hình xử lý sự cố tại hiện trường và đề xuất kiến nghị nếu có để tổ công tác của bộ theo dõi, đôn đốc và kịp thời xử lý các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án), vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 12/4, trong quá trình thi công Hầm Bãi Gió xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá rơi xuống khoảng 150m3 trên đỉnh hầm làm ách tắc vận tải đường sắt.

Ngay sau đó, các đơn vị liên quan đã khẩn trương di chuyển được hết phần đất đá bị sụt trượt để khắc phục trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, do địa chất phía trên vỏ hầm rất phức tạp (đá phong hóa), đến ngày 13/4, đất đá lại tiếp tục rơi xuống, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tiếp tục tham gia thực hiện công việc xử lý.

Khi nào mới khắc phục xong sự cố sập hầm đường sắt qua Đèo Cả? Các đơn vị chức năng đang huy động tối đa nguồn nhân lực, máy móc và vật liệu thi công để có thể sớm thông tuyến tàu Bắc-Nam sau sự cố sập Hầm Bãi Gió đoạn qua Đèo Cả.

Vì vậy, các bên liên quan đã tiếp tục khảo sát và họp để đề xuất giải pháp xử lý, nguyên tắc là giữ cho ổn định lại trên hầm và trong hầm để xử lý.

“Sau khi lắp hết các khung chống vào vị trí, tiến hành phun vữa và triển khai làm bê tông vỏ hầm như thiết kế được duyệt. Dự kiến kế hoạch đến ngày 22/4 hoàn thành xử lý để thông tàu Bắc-Nam," đại diện Ban Quản lý dự án 85 thông tin thêm.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị gồm VNR, chủ đầu tư và nhà thầu huy động lực lượng nhanh nhất; giải pháp sáng tạo nhất; an toàn tuyệt đối cho cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia khắc phục; các đơn vị tập trung nguồn lực cao nhất thi công 24/24h theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu thành lập tổ chỉ huy tiền phương do Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 làm tổ trưởng với nhiệm vụ chỉ đạo bảo đảm thi công an toàn 24/24h, định kỳ hàng ngày giao ban với tổ công tác của bộ do Thứ trưởng làm tổ trưởng; VNR chỉ đạo các đơn vị thực hiện chuyển tải hành khách, hàng hóa sao cho thuận lợi, ít ảnh hưởng nhất đến khách hàng, đảm bảo an ninh, an toàn./.