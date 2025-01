Bộ NN-PTNT: Nguồn cung nông sản cho dịp Tết dồi dào, giá cả hàng hóa ổn định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo gửi Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 18/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết nguồn cung hàng nông sản tương đối dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết nguyên đán. Tuy nhiên, dự báo mức chi tiêu của người dân năm nay không tăng đột biến, bởi xu hướng tiêu dùng hiện nay là đơn giản, tiết kiệm.

Giá cả hàng hóa ổn định

Đối với tình hình thị trường, cung - cầu và kiểm soát hàng hóa trong dịp Tết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong tháng 1/2025, giá cả hàng hóa trong nước tương đối ổn định, nguồn cung cho dịp Tết nguyên đán được đảm bảo. Giá gạo biến động tăng (gạo 25% và 5% tấm tăng 1.000 đồng/kg), giá lúa giảm nhẹ (giảm 997 đồng/kg).

Giá rau củ tại Lâm Đồng giảm nhẹ, tại Hà Nội không biến động nhiều hoặc tăng nhẹ do không có bất thường lớn về thời tiết, nguồn cung dồi dào. Giá các mặt hàng trái cây ghi nhận tăng ở một số địa phương phục vụ dịp lễ ông Công, ông Táo.

Giá gà ổn định ở mức tăng nhẹ (gà công nghiệp tăng 250 đồng/kg, gà lông màu tăng 1.333 đồng/kg). Giá lợn hơi biến động giảm nhẹ (khu vực miền Bắc dao động từ 67.000-69.000 đồng/kg giảm khoảng 1.000 đồng/kg; khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động từ 66.000-67.000 đồng/kg giảm 1.000 đ/kg; tại miền Nam duy trì từ 61.800-69.000 đồng/kg).

Giá tôm thẻ chân trắng, tôm sú tháng 1/2025 ghi nhận sự biến động về giá cả với xu hướng tăng nhẹ ở một số tỉnh (giá tôm sú tại Cà Mau biến động tăng tùy loại từ 8.000-13.000 đồng/kg, tại Phú Yên ổn định so với tháng trước, giá tôm thẻ ổn định ở mức 270.000 đồng/kg đối với cỡ 30-40 con/kg).

Tính đến ngày 20/01/2025, giá lợn hơi trên cả nước dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi ghi nhận mức giảm nhẹ vào ngày 21/1/2025, tại các tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 68.000 đồng/kg. Yên Bái, Nam Định 67.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Nội và Bắc Giang.

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đưa giá thu mua về mức 67.000 đồng/kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định dao động ở mức 66.000 đồng/kg.

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2025. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tại miền Nam, giá lợn hơi duy trì trong khoảng 61.800 – 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, Tây Ninh Đồng Tháp ghi nhận mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg, Đồng Nai 67.300 đồng/kg. Mức giá thấp nhất tại Tiền Giang 61.800 đồng/kg.

Duy trì giám sát an toàn thực phẩm Tết

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2025 tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Trà Vinh, kiểm tra 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Các đơn vị chuyên môn của Bộ đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở chế biến, xuất khẩu thuỷ sản. Các địa phương đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 512 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản và vật tư nông nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính 67 cơ sở, chiếm 13% với tổng số tiền 514,32 triệu đồng (tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2024).

Trong tháng 1/2025, Bộ tiếp tục duy trì các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các địa phương tổ chức lấy mẫu nông lâm thủy sản để giám sát các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Kết quả đã lấy 1.021 mẫu giám sát và phát hiện 6 mẫu vi phạm, chiếm 0,58% (tăng 0,17% so với cùng kỳ tháng 01/2024). Các trường hợp vi phạm đã được xử lý theo đúng quy định.

Về tổ chức Tết trồng cây, trồng rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và địa phương chuẩn bị tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu xuân Ất Tỵ năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 03/02/2025 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi các địa phương, chỉ đạo về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025; duy trì cung cấp thông tin cảnh báo cháy rừng hằng ngày, thông tin điểm cháy đến các Chi cục Kiểm lâm vùng và các Chi cục Kiểm lâm địa phương để kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời nếu có cháy rừng xảy ra./.