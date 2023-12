Bộ phim "The Zone Of Interest" - ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar

"The Zone Of Interest" là phim chính kịch lịch sử của đạo diễn Jonathan Glazer, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Martin Amis.

Phân cảnh trong phim The Zone Of Interest.(Nguồn: Imdb)

Bộ phim "The Zone Of Interest" (tạm dịch: "Lời cảnh tỉnh từ địa ngục") vừa thắng một loạt giải dành cho phim, đạo diễn, diễn viên chính và âm nhạc tại giải thưởng uy tín của Hiệp hội Phê bình phim Los Angeles (LAFCA), qua đó mở rộng cơ hội để tác phẩm điện ảnh này được đề cử giải Oscar danh giá sắp tới.

Trước khi có chiến thắng lớn nói trên, "The Zone Of Interest" từng thắng giải thưởng lớn và giải FIPRESCI tại Liên hoan phim Cannes 2023 - nơi phim ra mắt và được hoan nghênh nhiệt liệt vào ngày 19/5 năm nay.

Ngoài ra, phim được Ủy ban Xét duyệt phim Mỹ vinh danh là 1 trong 5 phim quốc tế hay nhất năm 2023 và được nước Anh chọn làm tác phẩm tham gia giải Phim quốc tế hay nhất tại giải Oscar sắp tới. Phim dự kiến công chiếu vào ngày 15/12 này ở Mỹ.

"The Zone Of Interest" là phim chính kịch lịch sử của đạo diễn Jonathan Glazer, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Martin Amis. Phim xoay quanh một gia đình Đức quốc xã sống cạnh trại tập trung Auschwitz.

Trong đó, Rudolf Hoss-chỉ huy trại tập trung - và vợ Hedwig đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mơ ước cho gia đình của họ tại một ngôi nhà và khu vườn bên cạnh trại tập trung này.

Bộ phim được giới phê bình đánh giá là mang tính bước ngoặt và không ngại những ý tưởng khó.

Là phim về nạn diệt chủng Do Thái làm theo cách khác biệt, "The Zone Of Interest" cho thấy hiệu quả đáng kinh ngạc của đạo diễn Glazer trong việc kiểm soát cách kể chuyện qua giọng điệu và hình ảnh.

Cách tiếp cận không đi vào tình cảm ủy mị nói lên sự tôn trọng sâu sắc mà ông dành cho chủ đề này. Nhờ đó, phim tạo không gian tối đa cho trí tưởng tượng và cảm xúc của khán giả.

Hiệp hội Phê bình Phim Los Angeles (LAFCA) thành lập năm 1975 với thành viên là các nhà phê bình phim tại các đơn vị truyền thông in ấn và điện tử có trụ sở ở Los Angeles (Mỹ).

Pháp chọn phim ‘The Pot-au-Feu’ của Trần Anh Hùng dự thi Oscar 2024 Quyết định này của Pháp gây ngạc nhiên trong giới theo dõi điện ảnh, bởi một ứng cử viên "nặng ký" hơn là "Anatomy of Fall" (vừa thắng Cành Cọ Vàng - Liên hoan Phim Cannes 2023) đã không được chọn.

Vào tháng 12 hằng năm, LAFCA bỏ phiếu cho giải thưởng vinh danh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh trong năm. Giải cũng tôn vinh những nhân vật kỳ cựu trong ngành với giải Thành tựu và những tài năng triển vọng với giải Thế hệ mới.

Trong nhiều năm qua, giải thưởng của LAFCA được coi là thước đo uy tín cho Oscar. Kể từ năm 2000, chỉ có 4 phim thắng giải Phim hay nhất của hiệp hội này trượt đề cử Oscar. Trong khi đó, có 5 phim thắng giải Oscar cho Phim hay nhất là "The Hurt Locker" (2009), "Spotlight" (2015), "Moonlight" (2016), "Parasite" (2019) và "Everything Everywhere All At Once" vào năm ngoái.

LAFCA cũng rất "mát tay" trong giải Đạo diễn. Kể từ năm 2009, chỉ có 1 người thắng giải Đạo diễn của LAFCA không được đề cử Oscar nhưng có tới 6 người trong cùng khung thời gian đã thắng giải Đạo diễn ở Oscar là Kathryn Bigelow (phim "The Hurt Locker"), Alfonso Cuaron ("Gravity"), Guillermo del Toro ("The Shape Of Water"), Bong Joon Ho ("Parasite"), Chloe Zhao ("Nomadland") và Jane Campion ("The Power Of The Dog")./.