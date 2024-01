Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm, tặng quà công nhân lao động ở Hòa Bình

Toàn cảnh hội trường làm việc giữa đoàn Bộ Ngoại giao và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN )

Ngày 13/1, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hòa Bình về công tác đối ngoại và tặng quà cho công nhân lao động Khu Công nghiệp bờ trái sông Đà, nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long thông tin khái quát về đặc điểm, tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, định hướng của tỉnh với phát triển công nghiệp là động lực, du lịch là mũi nhọn, nông nghiệp hữu cơ là nền tảng cùng 5 đột phá chiến lược.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long mong muốn thời gian tới, Bộ Ngoại giao tiếp tục giúp đỡ tỉnh, nhất là công tác thông tin về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình thế giới, khu vực; xu hướng phát triển kinh tế của thế giới.

Bộ thông tin, quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hòa Bình để thu hút sự quan tâm của các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư; giới thiệu, ủng hộ tỉnh mở rộng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế; xúc tiến quảng bá, tư vấn hỗ trợ ngoại giao văn hóa. Bộ tạo điều kiện, hỗ trợ địa phương triển khai hoạt động ngoại giao...

Năm 2023, Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực với 16/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; kinh tế đã được phục hồi và phát triển.

Các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) năm 2023 ước đạt 0,68%; thu ngân sách Nhà nước là 5.046 tỷ, đạt 95% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,94% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Tỉnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hộ nghèo giảm từ 12,29% năm 2022 xuống còn 9,2% năm 2023 (giảm 3,09%), đạt 123,6% so với kế hoạch đề ra... Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai toàn diện trên các lĩnh vực.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tỉnh Hòa Bình đã đưa ra một số kiến nghị. Đó là: Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp và giúp đỡ để tỉnh có kế hoạch, đề án cụ thể cho từng lĩnh vực đối ngoại, đối tác, nhất là các đối tác quan trọng, tiềm năng trong phát triển của địa phương, doanh nghiệp.

Bộ giới thiệu, mời và đưa các đoàn khách quốc tế (đoàn ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài...) đến địa phương để trải nghiệm thực tế về văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh; sản phẩm OCOP, nông nghiệp tiêu biểu... Qua đó, tỉnh quảng bá hình ảnh đến với bạn bè quốc tế, tạo mối quan hệ về các lĩnh vực, đối tác và hướng đi mới có hiệu quả, mang lại kết quả thiết thực hơn về hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận những kết quả đã đạt được cũng như định hướng phát triển của Hòa Bình trong thời gian tới. Bộ trưởng đề nghị, các vụ thuộc Bộ Ngoại giao xây dựng quan hệ hợp tác giữa Hòa Bình với các nước. Đây là cơ sở để thiết lập các lĩnh vực hợp tác...

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhất trí hỗ trợ Hòa Bình phát triển du lịch thông qua tổ chức các đoàn khách quốc tế trải nghiệm thực tế để giới thiệu hình ảnh của địa phương; đề nghị, các vụ thuộc Bộ phối hợp với tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường trình UNESCO ghi danh; cập nhật kịp thời thông tin về các xu hướng thị trường giúp lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả…

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã đến thăm và tặng 100 suất quà cho công nhân lao động Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà nhân dịp Tết Nguyên đán 2024; đặt vòng hoa dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình./.



