Cà Mau: Khởi tố 2 bị can về hành vi làm giả hồ sơ đăng ký xe

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh xe cũ do Nhân làm chủ tại thị trấn Thới Bình, phát hiện nhiều hồ sơ, hợp đồng xe không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đọc quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Quốc Nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 7/6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Chí Nguyện (sinh năm 1991, nguyên cán bộ Tư pháp-Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) và Nguyễn Quốc Nhân (sinh năm 1986, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình) để điều tra về hành vi làm giả hồ sơ đăng ký xe để trục lợi. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh xe cũ do Nhân làm chủ tại thị trấn Thới Bình, phát hiện nhiều hồ sơ, hợp đồng xe không rõ nguồn gốc.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định bị can Nguyễn Quốc Nhân đã cấu kết cùng bị can Trần Chí Nguyện thực hiện hành vi làm giả, cấp hơn 100 chứng thực các hợp đồng mua bán xe nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng ký xe để thu lợi bất chính.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Minh Quyền (25 tuổi ) là người làm thuê cho Nhân để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác”.Vụ việc đang được công an tỉnh Cà Mau điều tra mở rộng./.

Truy tố nhóm lừa đảo thuê xe tự lái, làm giả giấy tờ để bán lấy tiền Bốn bị can đã phối hợp chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái rồi làm giả đăng ký xe ôtô và giấy ủy quyền để mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu.