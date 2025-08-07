Cà Mau: Nữ thương binh nặng lòng với các nạn nhân da cam

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những hệ lụy mà chất độc da cam/dioxin do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh vẫn hiện hữu.

Thấu hiểu nỗi đau nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu, nhiều tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp về vật chất, tinh thần để cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Trong đó, bà Ngô Thu Hà (cựu thanh niên xung phong, thương binh 4/4), nguyên Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường 1, thành phố Bạc Liêu (nay là phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là người luôn nặng lòng với các nạn nhân da cam/dioxin ở địa phương.

Nhiều năm nay, người dân trên địa bàn phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) đã quá quen với hình ảnh một cán bộ hưu trí cao niên có dáng người gầy gò, cần mẫn đạp xe đến từng gia đình, địa bàn khu dân cư để thăm hỏi, hỗ trợ những nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bà Ngô Thu Hà (người thứ tư từ bên trái qua) được Tỉnh ủy Bạc Liêu vinh danh tại Hội nghị tổng kết 10 năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Chia sẻ về công việc của mình, bà Ngô Thu Hà cho biết: Bà là nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhưng chỉ chịu những di chứng nhẹ. Trong khi đó có rất nhiều nạn nhân phải chịu những nỗi đau và có người không thể tự chăm sóc cho bản thân. Họ rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng. Do đó, bà không quản ngại vất vả vận động các nhà hảo tâm đóng góp, giúp đỡ các nạn nhân da cam/dioxin.

Với bà Ngô Thu Hà, nỗi ám ảnh về chất độc da cam/dioxin chưa bao giờ nguôi. Vì vậy, trước đây khi sinh con, bà chỉ mong con lành lặn, không dị tật như con của những đồng đội khác. Khi thấy các con nguyên vẹn, bà mừng lắm, nghĩ mình còn may mắn.

Thế nhưng, điều bà lo lắng lại đến, các con, cháu của bà khi lớn lên cũng không thoát khỏi nỗi đau da cam khi một người con gái của bà bị thiểu năng, một người cháu mắc hội chứng down và mất sớm.

Gần 10 năm trên cương vị Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường 1, thành phố Bạc Liêu, bà Ngô Thu Hà đã cùng các thành viên trong Hội góp phần phát triển hội từ 57 lên 270 hội viên; vận động trên 1 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân da cam; xây mới và sửa chữa 6 căn nhà cho nạn nhân da cam khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 240 triệu đồng; thăm hỏi 74 lượt nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Những con số đó chỉ phản ánh một phần nhỏ trong hành trình dài đóng góp của bà Hà trong việc quan tâm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Bà Ngô Thu Hà bộc bạch: “Càng làm việc lâu năm với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tôi càng thấy thương những số phận đang phải gánh chịu những hậu quả của chiến tranh. Có những gia đình 2-3 thế hệ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, sinh ra khỏe mạnh rồi đau yếu bệnh tật mà chết dần.”

Bằng những việc làm xuất phát từ trái tim, bà Hà luôn nhận được sự quý mến, yêu thương từ các nạn nhân chịu thiệt thòi bởi di chứng của chất độc da cam.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (Khóm 2, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Cuộc sống rất khó khăn, Trong suốt thời gian qua, gia đình chúng tôi luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của Hội cũng như cá nhân bà Hà với nhiều lần thăm hỏi, động viên trao quà nhân các dịp lễ, Tết. Nhờ sự chia sẻ tận tình của bà Ngô Thu Hà, gia đình tôi luôn thấy được động viên, an ủi rất nhiều."

“Những việc làm của bà Ngô Thu Hà giúp mang đến hơi ấm, tình thương, sự sẻ chia yêu thương đối với nạn nhân chất độc da cam, giúp họ đỡ phần nào nỗi đau da cam, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống,” bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau chia sẻ.

Bà Ngô Thu Hà đã dành cả tuổi xuân tham gia thanh niên xung phong chiến trường miền Đông Nam Bộ. Hiện nay, dù tuổi cao, sức khỏe ngày càng suy giảm, nhưng bà vẫn rất tích cực quan tâm hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bà Tô Việt Thu, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu cho biết, bà Ngô Thu Hà là một trong những cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2015-2025 của tỉnh khi chưa hợp nhất.

Bà là tấm gương sáng về phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, một nữ thương binh "tàn nhưng không phế," luôn tận tụy với công việc và nạn nhân chất độc da cam.

Gần 80 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, bà Ngô Thu Hà vẫn ngày ngày âm thầm, tận tụy chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bà chỉ mong đủ sức khỏe để lo cho các gia đình nạn nhân da cam/dioxin - những người rất cần sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng./.

“Chia sẻ và Tỉnh thức”: Lan tỏa thông điệp hành động vì nạn nhân chất độc da cam Cuốn sách “Chia sẻ và Tỉnh thức” là sự kết tinh của cảm xúc, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội, mang trong mình thông điệp sâu sắc về sự đồng cảm với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.