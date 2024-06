Cả nước có mưa, dông trong ngày đầu thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Dự báo cả nước có mưa, dông trong ngày 27/6. (Ảnh: Huy Khánh/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo mưa lớn cục bộ trên phạm vị các quận nội thành của Thủ đô Hà Nội trong sáng 27/6.

Vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa cho khu vực Gia Lâm, quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín đang di chuyển và mở rộng trong khu vực nội thành Hà Nội.

Sáng 27/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Đêm 27/6, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa to với lượng 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Thành phố Yên Bái; các huyện: Văn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái); Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) cần đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Chiều và đêm 27/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm 27/6, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Đêm 26 đến sáng 27/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to Đêm 26 đến sáng 27/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.