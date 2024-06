Đêm 26 đến sáng 27/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to

Đêm 26 đến sáng 27/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngập tại ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm ngập úng sau cơn mưa vào sáng 24/6 vừa qua. (Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/6, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to.

Điển hình là tại khu vực Bắc Bộ, các huyện Phú Cường (Hòa Bình) lượng mưa đo được là 132,4mm; Lương Sơn (Lào Cai) 107,8mm; Hồng Ca (Yên Bái) 257,2mm; Thanh Thủy (Phú Thọ) 126,8mm…

Chiều và tối 26/6, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Khu vực các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi cũng có mưa vừa, mưa to như Hòa Phú (Đà Nẵng) 42,2mm; Trà Leng (Quảng Nam) 39mm; Hương Trà (Quảng Ngãi) 42,8mm…

Chiều và tối 26/6, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc đặc biệt tại các huyện Hòa Vang (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Trà My, Phước Sơn (Quảng Nam); Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Các địa phương ở khu vực Tây Nguyên là Gia Lai và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Đạ Sar 93mm, Lạc Dương 58,8mm (Lâm Đồng); Hồ C của Thủy điện Vĩnh Sơn 48,8mm...

Chiều và tối 26/6, khu vực các tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Kbang, Mang Yang (Gia Lai); Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, Đơn Dương, Đam Rông, Lâm Hà (Lâm Đồng).

Đêm 26/6, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Thời tiết các khu vực đêm 26 ngày 27/6, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam đêm 26 và chiều tối 27/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm 26 và chiều tối 27/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm 26 và chiều tối 27/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

