Lào Cai khẩn trương khắc phục sạt lở, ngập úng trên các tuyến đường

Sau nhiều giờ khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra từ đêm 24/6, đến 17h ngày 25/6, tại địa bàn tỉnh Lào Cai không còn điểm ách tắc giao thông do sạt lở, ngập úng.

Mưa lớn, nước sông dâng cao gây ngập cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn trên tuyến đường từ thành phố Lào Cai đi khu du lịch quốc gia Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sau nhiều giờ khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lũ gây ra từ đêm 24/6, tính đến 17 giờ ngày 25/6, trên địa bàn tỉnh Lào Cai không còn điểm ách tắc giao thông do sạt lở, ngập úng.

Trước đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng gió hội tụ trên cao, có mưa đều khắp, một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Trong đó, các huyện Bát Xát, Bắc Hà, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề.

Cụ thể, 13 nhà ở tại thị xã Sa Pa và huyện Bắc Hà bị ảnh hưởng; trong đó có 1 nhà tại xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, bị sập đổ hoàn toàn. Ngoài ra, 20 nhà dân tại tổ 23, 26, 27, 28, phường Pom Hán của thành phố Lào Cai, bị ngập úng cục bộ, làm hư hỏng một số thiết bị, vật dụng gia đình; 28ha ngô và hoa màu tại thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát cũng bị ngập úng. Mưa lớn gây hư hỏng một số ao nuôi cá nước lạnh của các hộ dân tại xã Ngũ Chỉ Sơn ở thị xã Sa Pa.

Trận mưa lũ này khiến cơ sở hạ tầng tại địa phương của Lào Cai bị thiệt hại nặng. Cụ thể: Quốc lộ 4D (km 94+600) địa phận phường Ô Quý Hồ ở thị xã Sa Pa bị sạt lở taluy dương; Quốc lộ 4E địa phận xã Lùng Phình ở huyện Bắc Hà bị ngập úng cục bộ 0,3m; đường tỉnh 155 đoạn thôn Cán Tỷ thuộc xã Bản Xèo, huyện Bát Xát bị sạt taluy dương, khối lượng đất sạt 200m3; đường tỉnh 153 thôn Nậm Khánh ở xã Bản Liền bị sạt taluy dương; đường tỉnh 152, 155 ở thị xã sa Pa sạt taluy dương nhiều điểm...

Trên địa bàn tỉnh có 6 tuyến đường giao thông do huyện, xã quản lý bị sụt, sạt hư hỏng. Trong đó, huyện Bát Xát có 3 tuyến gồm: đường liên xã Quang Kim-Phìn Ngan; đường liên thôn Đồng Quang-Làng Tòng (xã Quang Kim) bị ngập úng gây ách tắc giao thông cục bộ; đường trục thôn Pờ Hồ (xã Trung Lèng Hồ) bị sạt 1 điểm taluy dương với khối lượng khoảng 40m3.

Lực lượng chức năng điều máy xúc nạo vét lòng đường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường từ thành phố Lào Cai đi khu du lịch quốc gia Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Thị xã Sa Pa có 3 tuyến gồm: đường từ cầu 32, tổ 3 thuộc phường Sa Pả sạt lở taluy dương nhiều điểm với khối lượng khoảng 100 m3; đường từ trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Ô Quý Hồ xuống tổ dân phố Sín Chải sạt lở taluy dương nhiều điểm; đường suối Hồ (phường Phan Si Păng) sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 50m3...

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát, Bắc Hà, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình dọn dẹp, gia cố lại nhà ở; khơi thông hệ thống thoát lũ, tổ chức khắc phục các tuyến đường bị sạt lở đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đến thời điểm 17 giờ cùng ngày, số hộ bị ngập cục bộ và bị ảnh hưởng dưới 30% cơ bản đã khắc phục xong, ổn định cuộc sống.

Riêng gia đình có nhà bị sập đổ tại xã Tả Phìn ở thị xã Sa Pa hiện xã đã bố trí ở nhờ nhà người thân và đang chuẩn bị các điều kiện để làm lại nhà.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, cho biết các tuyến đường giao thông bị sạt lở đã thực hiện hót sạt tạm thời, đảm bảo cho người tham gia giao thông, không còn điểm ách tắc do sạt lở, ngập úng. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ nay đến hết ngày 27/6 tới, trên địa bàn Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Hiện, đất đã ngấm no nước, liên kết yếu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét rất cao.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời với mưa, lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại./.

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường vùng cao Lào Cai Mưa lớn kèm theo dông, sét xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.