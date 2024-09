Các điểm du lịch, khu di tích đón lượng khách lớn trong dịp Tết Độc lập

Chương trình 'Áo dài kết nối Du lịch với Di sản Hà Nội 2024.' (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Những ngày nghỉ lễ dịp Tết Độc lập năm 2024, tại nhiều điểm du lịch, khu di tích nổi tiếng ở các địa phương trong nước đã đón lượng khách tham quan khá đông.

Kết nối du khách với di sản

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 672.900 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch quốc tế ước đạt 58.900 lượt, tăng 35,8%; khách du lịch nội địa ước đạt 614.000 lượt, tăng 3,6%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.180 tỷ đồng (tăng 8,3%).

Dịp nghỉ lễ năm nay, phần lớn khách du lịch có xu hướng chọn nghỉ dưỡng, du lịch tại các khu, điểm du lịch xung quanh ngoại thành Thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, dịp này, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 28.000 suất quà cho du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm trong công tác phục vụ, đón tiếp, tuyên truyền của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại Lăng Bác Hồ, qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tặng 28.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng Bác. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Hoạt động này không những có ý nghĩa về mặt chính trị, văn hóa, hướng về lịch sử dân tộc mà còn quảng bá tốt hình ảnh du lịch Thủ đô tới người dân và du khách trong nước và quốc tế.

Trong chương trình “Áo dài kết nối Du lịch với Di sản Hà Nội năm 2024," 150 người (cả nam và nữ) mặc trang phục áo dài truyền thống tham gia diễu hành, đi qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm du lịch của Hà Nội. Việc kết hợp đạp xe và mặc áo dài để khám phá các địa điểm di sản văn hóa tiêu biểu tại Hà Nội góp phần kết nối du lịch và di sản một cách độc đáo, hiệu quả cũng như tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và hiện đại, kết nối du khách với di sản, khuyến khích du lịch bền vững bằng việc Bảo vệ môi trường và Bảo tồn di sản.

Theo số liệu cung cấp của một số khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn thành phố, trong 4 ngày, Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ lệ) đón 76.671 lượt khách du lịch; Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm đón khoảng 47.000 lượt khách; Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 28.020 lượt khách...

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết dự báo được nhu cầu du lịch tăng cao nên Sở đã tiến hành kiểm tra tại một số điểm đến du lịch tập trung đông khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Về cơ bản, các điểm đến du lịch đã tăng cường công tác tổ chức đón tiếp khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, kịp thời đáp ứng lượng các điều kiện phục vụ khách du lịch, chưa để xảy ra tình trạng tiêu cực, bất thường.

Nhiều hoạt động kích cầu du lịch

Những ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, tại Cát Bà - điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Hải Phòng đã đón lượng khách tham quan khá đông.

Ông Bùi Tuấn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, Khu du lịch Cát Bà đã đón khoảng 48.140 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đáng nói, từ ngày 29/8, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bayview Cát Bà chính thức đưa 3 phà mới vận chuyển hành khách công cộng tại bến phà Đồng Bài. Nhờ đó, việc kết nối đất liền với đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) đã thuận tiện hơn. Tình trạng ùn tắc giảm, cảnh du khách phải chờ đợi phà hàng giờ đồng hồ như trước đây đã không còn. Phà mới được thiết kế phù hợp với bến phà mới, hiện đại, với tốc độ phà tối đa 12 lý (hơn 22 km/h).

Tại Khu du lịch Đồ Sơn (quận Đồ Sơn), trong 4 ngày nghỉ lễ, khoảng 250.000-260.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn) đã diễn ra nhiều hoạt động kích cầu du lịch trong dịp lễ 2/9 vừa qua. Dịp này, quận Đồ Sơn cũng đang tập trung cho sự kiện Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 (diễn ra vào mùng 9/8 âm lịch).

Lượng khách vượt kỳ vọng

Dù thời tiết trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Tết Độc lập năm nay không thuận lợi, song các địa phương của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đón gần 565.000 lượt du khách (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023); công suất phòng tại các điểm lưu trú trên địa bàn tỉnh dao động từ 80-85%. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 348 tỷ đồng (tăng 16,65%), doanh thu lưu trú gần 129 tỷ đồng (tăng 15,32%).

Ngoài các bãi tắm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cũng ghi nhận lượng khách vượt hơn so với kỳ vọng ban đầu của các đơn vị trong kỳ nghỉ Lễ năm nay. Cụ thể, thống kê của Hồ Mây Park Vũng Tàu, trong những những ngày Lễ, khu du lịch này đón hơn 5.000 lượt khách tham quan, lưu trú, trải nghiệm các dịch vụ tại đây.

Ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc Khu du lịch Hồ Mây Park Vũng Tàu cho biết trong dịp lễ, Khu du lịch đã liên kết với trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Du lịch và một số đơn vị khác để bổ sung thêm lượng nhân viên thời vụ đảm bảo chất lượng phục vụ du khách. Bên cạnh đó, Khu du lịch đưa vào nhiều dịch vụ mới và những chương trình trình diễn chất lượng cao phục vụ du khách.

Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý các khu du lịch huyện Xuyên Mộc, dù tổng lượng khách đến Xuyên Mộc trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 2/9 giảm, nhưng điều đáng mừng là khách lưu trú tăng đáng kể. Công suất phòng toàn vùng Hồ Tràm-Hồ Cốc đạt khoảng 80%, hơn 20% khách lưu trú 2 đêm. Doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 31/8 đến 3/9/2024), tình hình các hoạt động du lịch diễn ra ổn định, công tác chấp hành các quy định đón và phục vụ khách du lịch tương đối tốt.

Hàng nghìn du khách với cờ đỏ sao vàng tại trung tâm thành phố Tuyên Quang dịp lễ 2/9. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh đón trên 100.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 185 tỷ đồng. Đáng nói, với 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh gần thời điểm Trung Thu, các hoạt động rước, diễu mô hình đèn Trung thu khổng lồ đã thu hút khoảng 40% du khách tới đây.

Tại Tuyên Quang, một số địa điểm thu hút nhiều khách du lịch gồm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào huyện Sơn Dương đón 30.000 lượt du khách; Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình (16.000 lượt); Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang (trên 13.000 lượt). Còn lại là lượng du khách tham quan, trải nghiệm các mô hình đèn Trung thu tại thành phố Tuyên Quang.

Các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách du lịch nhân sự kiện Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024 diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 15/9. Đây là lễ hội Trung thu độc đáo, đặc trưng, riêng có của tỉnh Tuyên Quang đã được Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là Lễ hội có nhiều mô hình đèn Trung thu độc đáo, lớn nhất Việt Nam.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Ninh Bình đón khoảng 374.000 du khách, tăng 67,9% so với kỳ nghỉ 2023. Trong số đó, khách quốc tế ước đạt 74.000 lượt khách, tăng 276,7%; doanh thu ước đạt gần 650 tỷ đồng, tăng 182,6%.

Du khách tham quan Hang Múa trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Trong dịp này, tại tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều chương trình kích cầu du lịch như: Lễ hội văn hóa ẩm thực Tam Cốc; Chương trình văn nghệ hàng đêm tại khu phố cổ Hoa Lư; Khai thác điểm du lịch mới chùa Vàng; Tổ chức đón tiếp đoàn 5.500 du khách Ấn Độ tham quan Tràng An; Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn tổ chức ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch; các khu, điểm, cơ sở du lịch tổ chức nhiều chương trình kích cầu du lịch, chính sách ưu đãi để thu hút khách.

Tại các khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn, tình hình an ninh trật tự, văn minh du lịch được đảm bảo, hình ảnh du lịch Ninh Bình xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước./.

Khách du lịch đến các địa phương tăng mạnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, khách du lịch đến Thanh Hóa tăng 20,4% trong khi khách quốc tế đến Phú Yên tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.