Các nước châu Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng châu Mỹ. (Nguồn: Argentina.gob.ar)

Ngày 16/10, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng châu Mỹ (CMDA) lần thứ 16 đã bế mạc và thông qua tuyên bố chung sau 3 ngày họp tại tỉnh Mendoza, Argentina, với sự tham gia của các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ 25 quốc gia ở khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, tuyên bố chung của hội nghị cảnh báo về môi trường hòa bình và an ninh quốc tế phức tạp hiện nay, các cuộc xung động vũ trang tại nhiều nơi trên thế giới, cùng các mối đe dọa đa chiều trong khu vực, đòi hỏi các nước tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh toàn diện.



Tuyên bố khẳng định cam kết tôn trọng đầy đủ Hiến chương của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Hiến chương dân chủ liên Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cần thúc đẩy hòa bình ở Tây Bán Cầu với “sự tôn trọng đầy đủ” luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, cũng như các nguyên tắc sử dụng lực lượng quốc phòng, an ninh và tôn trọng chủ quyền quốc gia.



Các nước tham dự hội nghị cũng thừa nhận sự cần thiết phải nâng cao hiểu biết chung về các mối đe dọa trong phòng thủ mạng và không gian mạng, tiếp tục đặt ra các chuẩn mực quốc tế về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho mục đích quân sự, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong phát triển khả năng phòng thủ mạng ở châu lục.



Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại trước mối đe dọa của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cũng như chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đòi hỏi sự hợp tác và phối hợp lâu dài giữa các quốc gia.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh cần tiếp tục nỗ lực bảo vệ môi trường và thích ứng với những thách thức do biến đổi khí hậu, cũng như sẵn sàng hợp tác song phương và đa phương trong xử lý khủng hoảng do thiên tai gây ra bằng cách công nhận sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang và an ninh đối với các tổ chức dân sự.



Hội nghị cũng bầu Peru đảm nhiệm Thư ký CMDA giai đoạn 2025-2026 và Mỹ cho giai đoạn 2027-2028.

Brazil đã đề xuất tổ chức tập trận an ninh mạng khu vực trong nhiệm kỳ tới của Peru. Ra đời vào năm 1995, CMDA hiện có 35 quốc gia thành viên./.

