Cận cảnh khối diễu binh Nga, Lào, Campuchia trên các con phố Hà Nội

Ngày 21/8, tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, có 3 khối quân đội nước ngoài tham gia gồm Lào, Campuchia và Nga theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Buổi hợp luyện tối ngày 21/8 có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Đặc biệt, Tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, có 3 khối quân đội nước ngoài tham gia gồm Lào, Campuchia và Nga theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trước đó, khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến Việt Nam trưa 20/8, với khoảng hơn 30 thành viên có vóc dáng cao lớn 1,8-1,9 m. Sáng 16/8, 110 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào cũng đã di chuyển hơn 350 km từ thủ đô Viêng Chăn tới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, sau đó đi tiếp ra Hà Nội chuẩn bị cho sự kiện. Ngày 15/8, nhóm binh sĩ thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng đã có mặt tại thủ đô.

Hồi tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng đến Việt Nam tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước./.