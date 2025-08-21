Tuổi trẻ Thủ đô hăng hái hỗ trợ các lực lượng trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên

Chiều tối 21/8, hàng trăm tình nguyện viên Thủ đô đã có mặt tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố để cấp phát nước, hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng quân đội và các khối diễu binh, diễu hành tham gia tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây là chương trình do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức, với 30 điểm cấp phát nhu yếu phẩm xuyên suốt trong tất cả các ngày tổng hợp luyện (21, 24/8), sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) và chính thức (2/9) tại các vị trí tập kết và thu hồi quân.

Các tình nguyên viên đã vận chuyển hàng trăm thùng nước đến các điểm hỗ trợ lực lượng diễu binh, diễu hành tham gia tổng hợp luyện đi qua.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi của buổi tổng hợp luyện đầu tiên, các tình nguyện viên hồ hởi trao nước đến tận tay, ân cần chào hỏi các chiến sỹ. Làm việc với cường độ cao nhưng các tình nguyện viên vẫn duy trì tinh thần khẩn trương, kỷ luật và trách nhiệm.

Với các tình nguyện viên, việc được tham gia hỗ trợ cho các lực lượng diễu hành, diễu binh vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành và khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Thủ đô.

Tham gia vào nhóm hỗ trợ tại Bưu điện Hà Nội, bạn Vương Thị Hà Vân (sinh viên Trường Đại học Mở) hào hứng chia sẻ: “Tuy việc cấp phát nước chỉ là một phần nhỏ trong công tác hậu cần, nhưng em cảm thấy vui khi mình đã góp một phần công sức trong việc bảo đảm sức khỏe, sự tập trung cho các khối lực lượng chiến sỹ.”

Lau mồ hôi trên trán, bạn Ngọc Huyền (sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) tiếp tục hăng hái cùng các bạn tình nguyện viên khác vận chuyển hàng chục lượt thùng nước tại điểm công viên Bách Thảo.

Ngọc vui vẻ nói: “Em cùng các bạn tình nguyện viên khác đã di chuyển nước tới nhiều điểm cấp phát. Sự gắn bó tập thể và ý thức tự giác đã giúp chúng em duy trì nhịp độ công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Đây là nhiệm vụ tiếp sức đầu tiên của thanh niên tình nguyện Thủ đô trong nhóm các nhiệm vụ phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo Thành đoàn Hà Nội, việc tuyển chọn tình nguyện viên được dựa trên những tiêu chí cụ thể như: có lý lịch trong sạch, tính kỷ luật tốt, có đạo đức, thái độ chuẩn mực, trách nhiệm cao với mọi nhiệm vụ được giao phó. Tuổi trẻ Thủ đô bày tỏ sự quyết tâm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ A80 (nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9) bằng những việc làm cụ thể.

Trong đó, hỗ trợ, giúp sức cho các lực lượng quân đội, công an, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết như phòng cháy, sơ cứu, bảo đảm an toàn, tác phong nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ…

Trần Yến Nhi (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) là một trong 8.800 tình nguyện viên của tuổi trẻ Thủ đô tham gia phục vụ cho A80 bày tỏ: “Em cảm thấy tự hào xen lẫn một chút hồi hộp, với em đây là cơ hội để được học hỏi, rèn luyện và lưu lại những kỉ niệm ý nghĩa của tuổi trẻ. Em nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân và thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước. Tinh thần xung kích của thanh niên không chỉ dừng lại ở xông pha mà còn là sự chủ động học hỏi, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ ngay trong thời bình. Thanh niên chính là lực lượng đi đầu, là sức bật để đất nước vững mạnh hơn.”

Tuổi trẻ Thủ đô luôn xung kích đi đầu, tiên phong trong các hoạt động của Thủ đô và đất nước. Đặc biệt, nhiệm vụ A80 không chỉ là một hoạt động tình nguyện, còn là dịp để thanh niên Thủ đô thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc./.

