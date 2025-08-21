Bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật cho khối xe pháo quân sự thực hiện nhiệm vụ A80

Chiều 21/8, Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật do Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật đối với khối xe, pháo quân sự phục vụ nhiệm vụ A80.

Tham gia Đoàn công tác có Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng.

Thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, thời gian qua, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị trong toàn quân nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác kỹ thuật cho lực lượng diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80.

Tất cả phương tiện kỹ thuật tham gia nhiệm vụ đều được bảo đảm hệ số kỹ thuật an toàn, sẵn sàng cơ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả về hình thức, tính năng chiến thuật và độ tin cậy.

Theo kế hoạch, khối xe, pháo quân sự tham gia diễu binh, diễu hành trong nhiệm vụ A80 gồm nhiều chủng loại, trong đó có cả những phương tiện mới được trang bị, hiện đại hóa.

Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác bảo đảm kỹ thuật. Đặc biệt, công tác sơn xe, bảo đảm màu sắc, hình thức phương tiện được quan tâm đúng mức, vừa đáp ứng yêu cầu nghi lễ, vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thể hiện sức mạnh và tính chính quy, hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam trong đội hình diễu binh, diễu hành.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật cũng chú trọng triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị đã tổ chức kiểm tra hệ thống phanh, lái, đèn tín hiệu, thiết bị liên lạc...; phổ biến, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn giao thông, an toàn kỹ thuật khi cơ động.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát công tác bảo dưỡng, bảo quản phương tiện; kiểm tra tình trạng kỹ thuật, màu sơn, trang bị đi kèm, cũng như khả năng cơ động, đồng bộ của xe, pháo.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị cho thấy, đến nay toàn bộ phương tiện, khí tài kỹ thuật đã được rà soát, bảo dưỡng theo đúng quy trình; nhiều hạng mục được sửa chữa, thay mới, sơn phủ lại để bảo đảm đồng bộ về hình thức, tính thẩm mỹ và độ bền trong điều kiện hoạt động cường độ cao.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ, Trung tướng Trần Minh Đức nhấn mạnh, nhiệm vụ A80 là sự kiện chính trị-xã hội trọng đại của đất nước, được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện, khí tài hiện đại. Do đó, công tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, đặc biệt là đối với khối xe, pháo quân sự, phải được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, thiếu sót.

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, bảo đảm mọi phương tiện, khí tài kỹ thuật tham gia diễu binh, diễu hành trong thực hiện nhiệm vụ A80 hoạt động an toàn, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước./.

