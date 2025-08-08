Kiểm tra luyện tập diễu binh lực lượng trên biển chuẩn bị cho nhiệm vụ A80

Trong ngày 7-8/8, tại Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác luyện tập thực hành vận động đội hình lực lượng diễu binh trên biển, chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự kiểm tra còn có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân.

Thời gian qua, dù điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi nhưng các lực lượng tham gia diễu binh trên biển đã khắc phục khó khăn, tổ chức luyện tập vận động theo đội hình và thường xuyên rút kinh nghiệm khắc phục triệt để những tồn tại.

Các đơn vị, tàu tham gia diễu binh đã xây dựng, thông qua kế hoạch đi biển và luyện tập, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; bảo đảm tốt vũ khí, trang bị, tàu thuyền, máy bay hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp; tổ chức chỉ huy chặt chẽ, linh hoạt; bảo đảm thời gian cơ động trong đội hình diễu binh.

Cán bộ, thuỷ thủ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia luyện tập. (Ảnh: TTXVN phát)

Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại thực địa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương các đơn vị đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch luyện tập diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.

Đồng chí yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp tổ chức xây dựng và tổ chức các đội hình vận động trên biển, bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia diễu binh cần nắm và dự báo chính xác tình hình thời tiết, tổ chức chặt chẽ hệ thống thông tin và ra đa quan sát; hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu, tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh tàu chỉ huy, bảo đảm tốt cự ly, tốc độ, vị trí đã được quy định trong đội hình.

Chỉ huy các đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ, xây dựng ý chí quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

