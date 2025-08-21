Không khí hân hoan trước buổi tổng hợp luyện A80 đầu tiên

Lúc 20 giờ tối nay (21/8) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám tthành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Dàn pháo lễ ở sân vận động Mỹ Đình đã sẵn sàng khai hỏa.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ gần trưa 21/8, không khí náo nức và đầy tự hào đã bao trùm khu vực diễn ra buổi hợp luyện và những nẻo đường mà đoàn diễu binh, diễu hành dự kiến đi qua một số tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội.

Người dân và những cán bộ, chiến sỹ tham gia phục vụ đều thể hiện sự vui mừng, hân hoan, niềm vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Có mặt từ sớm

Có mặt từ rất sớm ở đầu lối vào Quảng trường Ba Đình, bà Phạm Thu Hà, 68 tuổi, đến từ thành phố Vinh, Nghệ An, cho biết bà đã di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội sáng hôm qua (20/8) và có mặt tại địa điểm để chờ xem hợp luyện từ 10h30 sáng 21/8, sau khi ăn sáng lúc 8h.

Để chuẩn bị cho buổi xem, bà Hà đã mua sắm đầy đủ đồ ăn để có thể ngồi xem lâu, cùng với chuẩn bị áo che mưa và ô che nắng. Bà Hà cho biết bà đi cùng con và cháu mình.

Khi được hỏi về cảm nhận, bà Hà không giấu được sự phấn khởi: "Tôi thấy không khí tuyệt vời lắm. Tôi muốn xem diễu binh nên đến đây từ sớm."

Bà Hà cũng chia sẻ kinh nghiệm từng xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Năm vừa qua. Bà Hà dự định sẽ ở lại Hà Nội tối 21/8 và trở về Nghệ An vào sáng hôm sau. Cho biết xem ngày hợp luyện đầu tiên này, bà mong muốn quay lại xem tiếp.

Cũng như bà Hà, chị Nguyễn Thị Bình, 23 tuổi (Hưng Yên) cho biết chị đến khu vực gần Quảng trường Ba Đình ngồi chờ xem hợp luyện từ 11h sáng 21/8, chuẩn bị bạt ngồi, quạt, nước.

Chị Bình cho biết chị và nhóm bạn sẽ thu xếp có mặt sớm hơn vào ngày chính lễ Quốc khánh 2/9.

Thể hiện niềm vui giữa bầu không khí náo nhiệt xung quanh, anh Phạm Ngọc Quyết (Hà Nội) cho biết anh có mặt để xem buổi tổng hợp luyện từ 11h30 ngày 21/8.

“Tôi đến đây thấy trào dâng lòng yêu nước, tự hào về quê hương, đất nước. Đây là lần thứ hai tôi đi xem diễu binh, diễu hành. Lần thứ nhất, tôi xem diễu binh, diễu hành trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ,” anh Quyết chia sẻ.

Sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ

Về phía lực lượng bảo vệ và đảm bảo an ninh trật tự, Đại úy Nguyễn Ngọc Hưng, cán bộ của đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ-Công an thành phố Hà Nội, chia sẻ về công tác chuẩn bị và cảm xúc của mình cùng đồng đội.

Đại úy Hưng cho biết ngay khi nhận được kế hoạch triển khai bảo vệ chương trình A80, đơn vị đã phân công lực lượng, phương tiện và chuẩn bị sẵn sàng tại các tuyến đường được giao. Công tác phòng cháy, chữa cháy được đặc biệt chú trọng với các chỉ đạo và kế hoạch từ Công an thành phố.

Cán bộ, chiến sỹ được phân bổ chốt trực tại các tuyến đường cụ thể, đảm bảo an toàn cháy nổ tại các điểm đỗ xe của người dân và các điểm tập kết của lực lượng bảo vệ.

Khối chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn trước giờ hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Là chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy, Đại úy Hưng khẳng định: "Khi nhận nhiệm vụ, tất cả cán bộ, chiến sỹ luôn sẵn sàng. Dù ở bất cứ nơi đâu và bất cứ nhiệm vụ nào, chúng tôi đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh do chỉ huy giao.”

Anh chia sẻ thêm: "Gia đình rất ủng hộ và đó là chỗ dựa vững chắc cho chúng tôi trong quá trình làm nhiệm vụ A80."

Buổi hợp luyện đầu tiên của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang được các tầng lớp nhân dân háo hức mong chờ./.

