Biển người háo hức trên phố đợi xem tổng hợp luyện diễu binh A80

Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thủ đô Hà Nội bừng lên sức sống mới. Khắp các tuyến phố trung tâm, không khí náo nức lan tỏa, từng con đường rợp cờ hoa, ánh sáng và tiếng cười rộn ràng. Người người, nhà nhà cùng hòa mình vào một ngày hội lớn, nơi niềm tự hào dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ trong trái tim mỗi người dân.

Ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp nơi đã đổ về khu vực trung tâm Hà Nội. Từng nhóm bạn trẻ háo hức chụp ảnh, quay video ghi lại khoảnh khắc chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Các gia đình đưa con nhỏ đi cùng, tay cầm quốc kỳ đỏ thắm. Nhiều người tranh thủ mang theo ghế gấp, áo mưa, chiếu nhỏ, nước uống và đồ ăn để chờ đợi suốt nhiều giờ đồng hồ. Cảnh tượng ấy khiến những con phố vốn đã quen thuộc nay trở nên sôi động khác thường, đông đúc đến mức gần như “không còn chỗ trống”. Từ trẻ đến già, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía đoàn diễu binh, diễu hành sắp tiến qua, chờ đón giây phút lịch sử trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động./.