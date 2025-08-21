Multimedia
Cận cảnh dàn xe tăng và thiết giáp sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành

Chiều 21/8, dàn xe tăng bánh xích và thiết giáp bánh lốp đã lăn bánh trên đường phố Hà Nội để chuẩn bị cho lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình./.

