Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ người dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bản tin 60s ngày 21/8/2025 gồm những nội dung sau:

Phát miễn phí nước uống, lương khô cho người dân xem diễu binh, diễu hành.

Các tuyến buýt bị tạm dừng để phục vụ tập luyện diễu binh

Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba đạt hơn 358 tỷ đồng sau một tuần phát động.

Đà Lạt cho phép dịch vụ đạp vịt hồ Xuân Hương hoạt động trở lại.

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng núp bóng quán sinh tố của “Má Hạnh”.

Tỷ phú Musk bị kiện tổ chức xổ số triệu đô trái phép.

Israel phê duyệt dự án có thể “xóa sổ” ý tưởng về nhà nước Palestine.

Mỹ bổ sung tiêu chí “chống Mỹ” vào xét duyệt nhập cư./.