90 học sinh Hà Nội tham gia tập luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 90 học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng đã được lựa chọn tham gia khối Nghi trượng trong Lễ diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của nhà trường nói riêng và ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô nói chung.

Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, các em học sinh đã bước vào tập luyện với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật và đầy quyết tâm. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng huấn luyện, từng bước đi, từng đội hình, từng động tác đều được chỉnh đốn cẩn trọng, bảo đảm sự trang nghiêm, đồng đều và đẹp mắt.

Các em học sinh nỗ lực luyện tập trong mọi điều kiện thời tiết. (Ảnh: Sở GD-ĐT Hà Nội)

Mặc dù điều kiện thời tiết oi bức, lúc nắng, lúc mưa, lịch học tập dày đặc, các em vẫn kiên trì, bền bỉ, nỗ lực vượt qua khó khăn với tinh thần "vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập."

Việc tham gia đội hình diễu binh là niềm tự hào của các em học sinh, Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng và ngành giáo dục Thủ đô. (Ảnh: Sở GD-ĐT Hà Nội)

Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần tập luyện nghiêm túc, 90 học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng sẵn sàng cùng khối Nghi trượng góp phần làm nên thành công rực rỡ của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng bào cả nước./.

Hàng trăm đội y tế ứng trực phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành 2/9 Bộ Y tế huy động hàng nghìn nhân viên y tế ứng trực tại các điểm để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành 2/9, nhằm đảm bảo an toàn, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân.