Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Tây Nguyên đêm 31/3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 13 đến 16 giờ ngày 31/3, tại khu vực tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông đã có mưa vừa, mưa to như: Kbang (Gia Lai) 86,8mm; Tân Hà-Lâm Hà (Lâm Đồng) 74,4mm, Hoài Đức-Lâm Hà (Lâm Đồng) 72mm...

Các chuyên gia cảnh báo từ 19 đến 22 giờ ngày 31/3, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại: thành phố Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh (Lâm Đồng); thị xã An Khê, Đắk Pơ, Kbang (Gia Lai); Đắk Mil, Đắk R’Lấp, Tuy Đức (Đắk Nông).

Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 31/3 ngày 1/4, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng khu Tây Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 31- 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

