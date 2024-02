Cây guitar bass trứ danh của Paul McCartney trở về sau 51 năm lưu lạc

Paul McCartney cùng cây guitar bass Höfner. (Nguồn: Getty Images)

Paul McCartney - cựu thành viên nổi tiếng của ban nhạc "vang bóng một thời" The Beatles - cuối cùng cũng đã tái ngộ cây guitar bass "ruột thịt" hiệu Höfner của mình sau 51 năm nhạc cụ này bị đánh cắp.

Với Paul McCartney, cây guitar bass Höfner này là vô giá. Cây đàn đã từng cùng ông tạo nên những giai điệu bất hủ, mê đắm nhiều người như "Love Me Do," "Let It Be," "She Loves You" hay "All My Loving." Bởi thế, việc mất đi nhạc cụ này khiến ông đau khổ trong suốt mấy chục năm sau đó.

Một nhóm chuyên trách mang tên The Lost Bass Project đã mở chiến dịch truy tìm trên phạm vi toàn cầu cây đàn được mệnh danh là "nhạc cụ bị thất lạc mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại."

Ông Nick Wass - một thành viên của The Lost Bass Project - đánh giá: “Chính tiếng bass này đã khởi đầu cho Beatlemania (khái niệm chỉ sự mê đắm ban nhạc The Beatles). Đó là lý do tại sao cây đàn này lại quan trọng. Cây đàn này góp phần vào sự thành công của ban nhạc."

Sau khi The Lost Bass Project phát động cuộc tìm kiếm trên phạm vi toàn thế giới hồi năm ngoái, một người dân sống tại Hastings, khu vực duyên hải miền Nam xứ England (Vương quốc Anh), đã liên lạc với công ty của Paul McCartney và gửi trả lại cây đàn này.

Theo kết quả điều tra của The Lost Bass Project, cây guitar bass này bị đánh cắp từ một chiếc xe tải ở Notting Hill, thủ đô London (Anh), vào tháng 10/1972.

Trên trang web chính thức của McCartney, người phát ngôn của ông xác nhận: "Cây đàn guitar đã được nhà sản xuất Höfner chứng thực và ông Paul McCartney vô cùng biết ơn tất cả những người đã giúp ông tìm lại nhạc cụ này."

Theo ông Wass, cây guitar bass đã "bị hư hại đôi chút," nhưng có thể sửa chữa được để chơi nhạc trở lại./.

