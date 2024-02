Ngày 29/2, Tổng cục Thống kê thông tin chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Hai đã tăng 1,04% so với tháng Một và lên 1,35% so với tháng 12/2023 đồng thời nhích 3,98% so với cùng kỳ năm 2023.