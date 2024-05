Nhật Bản: Đồng yen giảm giá sau nghi vấn có sự can thiệp

Chuyên gia cấp cao về ngoại hối nhận định rằng đồng yen là đồng tiền duy nhất mạnh lên nhanh chóng so với đồng USD, do vậy thông tin cho rằng có sự can thiệp là điều hiển nhiên.

Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/5, đồng yen của Nhật Bản đã giảm giá xuống ngưỡng 155 yen đổi 1 USD, sau khi thông tin nhà chức trách nước này can thiệp mua đồng nội tệ trước đó đã khiến đồng tiền này tăng giá lên mức 153 yen/1 USD chỉ trong một đêm.

Theo Kyodo, vào lúc 16h ngày 2/5 (theo giờ địa phương), đồng yen được giao dịch ở mức 155,42-155,45 yen đổi 1 USD, so với mức 154,55-154,65 yen /USD ở New York và 157,88-157,90 yen/1 USD ở Tokyo lúc 17h ngày 1/5.

Tỷ giá giữa đồng yen và đồng bạc xanh ghi nhận mức 157 yen /USD trước khi nhà chức trách Nhật Bản được cho là có bước đi nhằm chặn đà sụt giảm của đồng nội tệ trong tuần này.

Trước đó, thị trường cũng cho rằng nhà chức trách Nhật Bản đã có hành động can thiệp vào ngày 29/4 vừa qua, thời điểm đồng yen ở mức thấp nhất trong 34 năm là 160,245 yen/USD.

Chuyên gia cấp cao về ngoại hối tại công ty chứng khoán Daiwa, ông Yukio Ishizuki, nhận định rằng đồng yen là đồng tiền duy nhất mạnh lên nhanh chóng so với đồng USD, do vậy thông tin cho rằng có sự can thiệp là điều hiển nhiên.

Diễn biến mới nhất của đồng yen diễn ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed- ngân hàng trung ương Mỹ) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại.

Thậm chí, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết "khó có khả năng" cơ quan này sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tiếp theo, mặc dù có thông tin đồn đoán Fed tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát chưa ghi nhận tiến triển rõ rệt.

Ông Ishizuki chỉ rõ đồng yen đã tăng giá so với đồng USD trước khi có động thái được cho là sự can thiệp mua đồng yen.

Theo ông, nếu có sự can thiệp vào thời điểm này thì chứng tỏ nhà chức trách Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường bất cứ thời điểm nào, kể cả khi đồng yen không mất giá mạnh so với đồng USD.

Trong khi đó, sàn chứng khoán Tokyo kết thúc phiên giao dịch ở mức thấp hơn khi các nhà đầu tư tạm nghỉ trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày ở Nhật Bản và trước thời điểm Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu việc làm trong tháng 4 vào ngày 3/5.

Chỉ số Nikkei Stock Average 225 giảm 37,98 điểm, tương đương 0,1%, chốt phiên ở mức 38.236,07 điểm. Chỉ số Topix mất 0,03%, tương đương 0,87 điểm, chốt phiên ở mức 2.728,53 điểm./.



Đồng yen "gắng" trụ vững sau đồn đoán Nhật Bản can thiệp thị trường Phiên 30/4, đồng yen giảm nhẹ 0,3% xuống 156,79 yen đổi 1 USD, nhưng đã thoát khỏi mức thấp nhất trong 34 năm là 160,245 yen/USD được ghi nhận trong phiên trước đó.