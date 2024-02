Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Hai giảm 18% so với tháng Một

Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 29/2, Tổng cục Thống kê thông tin chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng Hai ước giảm 18% so với tháng Một, do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn vào trọn trong tháng Hai.

So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp giảm 6,8%, tuy nhiên tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành khai khoáng giảm 3,5% (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,4%), làm giảm 0,6 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Ngành chế biến, chế tạo tăng 5,9% (cùng kỳ năm 2023 giảm 3,1%), đóng góp 5,2 điểm phần trăm. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,2% (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,6%), đóng góp 1,1 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,5% (cùng kỳ năm 2023 tăng 2,9%), đóng góp 0,04 điểm phần trăm.

Báo cáo ghi nhận một số ngành trọng điểm cấp 2 có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 27,7%, than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 25,3%, sản phẩm từ cao su và plastic tăng 24,3%...

Một số địa phương có chỉ số chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh, như Bắc Giang tăng 29%, Phú Thọ tăng 27,6%, Hà Nam tăng 22,2%, Thanh Hóa và Quảng Ngãi cùng tăng 22,1%...

Về tình hình lao động, người đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 1/2 tăng 0,3% so tháng trước và giảm 0,5% so với năm ngoái. Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước không đổi so với tháng trước và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước; Doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 0,1% và giảm 2,2%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,5% và tăng 0,4%./.