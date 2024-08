Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Nghị quyết 122/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2024, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024; thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, phát triển thị trường trong nước; tiếp tục thúc đẩy phát triển các động lực tăng trưởng mới, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Nghị quyết 122/NQ-CP nêu rõ: Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, trong đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, trọng tâm là kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi sát diễn biến tình hình, làm tốt công tác phân tích, dự báo, có phản ứng chính sách kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, bảo đảm kiểm soát lạm phát mục tiêu năm 2024 dưới 4,5% như đã đề ra…

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục triệt để cắt giảm chi thường xuyên để dành cho chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội, trong đó thực hiện nghiêm yêu cầu tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024; kiên quyết cắt giảm các khoản dự toán chi thường xuyên đã giao nhưng đến hết ngày 30/6/2024 chưa phân bổ theo đúng Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 5/6/2024 của Chính phủ. Triển khai hiệu quả các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng, giảm phí, lệ phí đã được ban hành.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành để điều tiết tỷ giá, lãi suất phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu đề ra, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Trong đó làm rõ các phương án, kịch bản để báo cáo Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội; chủ động đánh giá, chuẩn bị các nội dung để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm chất lượng, tiến độ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; khuyến khích đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cụ thể, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, các công trình, dự án giao thông quan trọng quốc gia, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, dự án liên vùng, liên tỉnh; lấy đầu tư công kích hoạt và dẫn dắt đầu tư tư, thúc đẩy hợp tác công tư. Đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống đường bộ cao tốc, phấn đấu đến năm 2025 đưa vào khai thác khoảng 3.000km.

Đồng thời, lấy Dự án 500kV mạch 3 làm hình mẫu điển hình về chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện "5 quyết tâm," "5 đảm bảo" để đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn năm 2024, nhất là đối với các địa phương được giao vốn kế hoạch đầu tư công lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh… và 33 bộ, 25 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn cả nước…

Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước triển khai quyết liệt, hiệu quả chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, thể hiện rõ hơn vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển, đóng góp tích cực hơn vào bảo đảm các cân đối lớn về điện, xăng dầu, khí đốt và phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, phát triển thị trường trong nước

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chú trọng phát triển thị trường trong nước, tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các mặt hàng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và sang các thị trường lớn, tiềm năng.

Dây chuyền sơ chế tôm xuất khẩu ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khai thác tối đa các cơ hội từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm, chiến lược và các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; thúc đẩy đàm phán, ký kết các FTA mới để đẩy mạnh xuất khẩu.

Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 gắn với tích hợp, chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái công dân số; phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi, mô hình kinh doanh mới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg theo hướng tích hợp danh mục ngành kinh tế xanh vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về chuyển đổi xanh, cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, các gói chính sách với quy mô đủ lớn, phù hợp, khả thi để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chíp bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung rà soát, đề xuất phương án xử lý các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, sửa đổi, bổ sung ngay các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để tổng hợp, đề xuất Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, khẩn trương thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư, quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo đúng kế hoạch đề ra.

Chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Trong đó, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và bảo đảm việc làm cho người lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xuất cấp gạo kịp thời để hỗ trợ người dân trong thời điểm giáp hạt, tại các vùng bị thiên tai, dịch bệnh.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, xử lý dứt điểm và không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công cộng…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, bão, lũ; tham mưu, chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân, an toàn đê điều, hồ đập trong mùa mưa bão và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai./.

