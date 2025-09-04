Chủ tịch nước: Chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho kiều bào tại Trung Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 4/9, trong khuôn khổ các hoạt động dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Thông tin về tình hình trong nước với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, Chủ tịch nước cho biết thời gian qua Đảng ta đã đưa ra những nghị quyết đặc biệt quan trọng, làm tiền đề để đất nước thực sự cất cánh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch nước đánh giá cao tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú Việt Nam tại Trung Quốc đã rất nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, đặc biệt là triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đối ngoại; ưu tiên thúc đẩy, củng cố tin cậy chính trị, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất; chú trọng công tác nghiên cứu, bám sát tình hình sở tại để tham mưu kịp thời cho Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, theo Chủ tịch nước, cần thực hiện tốt công tác ngoại giao kinh tế, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tiếp tục làm tốt công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân, công tác lãnh sự, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho kiều bào, lưu học sinh ta tại Trung Quốc./.