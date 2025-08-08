Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cộng đồng người Việt tại Angola

Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn bà con tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng phát triển, sinh sống, làm việc và kinh doanh theo pháp luật; hòa nhập tốt vào xã hội sở tại.

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 7/8 theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Angola, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã cuộc gặp mặt thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Angola trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đất nước; đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thông tin tới bà con về tình hình trong nước, Chủ tịch nước khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; luôn xác định cộng đồng là bộ phận không tách rời, là máu thịt, là nguồn lực quan trọng của dân tộc; tích cực giải quyết các đề xuất, vướng mắc, khó khăn của kiều bào ta, trong đó một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tin tưởng bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng phát triển, sinh sống, làm việc và kinh doanh theo pháp luật; hòa nhập tốt vào xã hội sở tại; từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Angola.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cần tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đoàn kết, phát triển, vững mạnh, cũng như tổ chức nhiều hoạt động để tập hợp bà con; tiếp tục tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, truyền cảm hứng cho kiều bào ở sở tại đồng hành cùng xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng./.

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola Trong bối cảnh tình hình thế giới có diễn biến phức tạp, khó lường, hơn bao giờ hết, mối quan hệ Việt Nam và Angola là tài sản quý báu mà hai nước cần trân trọng, gìn giữ, phát huy.