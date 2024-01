Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ tại Đồng Tháp

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 25/1, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, tặng quà nhân dân, lực lượng Cảnh sát Cơ động và Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo một số bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới bà con nhân dân tỉnh Đồng Tháp, các huyện biên giới Hồng Ngự, Tân Hồng và Thành phố Hồng Ngự; lực lượng Cảnh sát Cơ động và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã trao tặng nhà Đại đoàn kết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà các đơn vị chức năng.

Tại huyện Hồng Ngự, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng trước sự thay đổi tích cực, ấn tượng của huyện, vùng đất Anh hùng từng chịu nhiều mất mát trong quá khứ để bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước chúc mừng huyện Hồng Ngự 5 năm liền, từ năm 2019-2023, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 14/14 chỉ tiêu phát triển; 10 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hiện chỉ còn gần 3% theo chuẩn nghèo đa chiều, đời sống người dân được nâng lên.

Thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các huyện và thành phố Hồng Ngự đoàn kết đưa địa phương phát triển mạnh mẽ hơn, phấn đấu tương lai gần không còn hộ nghèo; các cơ quan chức năng và tỉnh Đồng Tháp quan tâm xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội để thúc đẩy giao thương trên địa bàn, quan tâm giáo dục, chăm sóc y tế và an sinh xã hội.

Lực lượng Biên phòng, Công an nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu lãnh đạo tỉnh, không để bị động bất ngờ khi có vấn đề xảy ra.

Với bà con nhân dân, Chủ tịch nước mong muốn bà con phối hợp cùng các cơ quan chức năng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bà con phát huy tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, lá lành đùm lá rách, nét đẹp truyền thống vùng nông thôn, cùng vươn lên trong cuộc sống.

“Lúc khó khăn đã chia sẻ với nhau, lúc kinh tế khá lên thì càng phải đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ,” Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác thăm Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo cáo của Tiểu đoàn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Cơ động Đồng Tháp đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích và góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; trong đó trực tiếp tham gia xử lý một số điểm nóng về an ninh trật tự.

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Tiểu đoàn nỗ lực thực hiện kế hoạch trực Tết, đảm bảo an ninh trật tự cho bà con đón Tết an toàn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động tỉnh Đồng Tháp thời gian qua; góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; công tác xây dựng lực lượng được triển khai hiệu quả.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó đoán định và các thế lực thù địch không ngừng chống phá gây mất an ninh trật tự ở trong nước, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát Cơ động nói riêng phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiểu đoàn cần phối hợp với các lực lượng khác nắm chắc địa bàn, dựa vào dân để kịp thời nắm và xử lý các vấn đề phát sinh; không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Chia sẻ với lực lượng Công an làm nhiệm vụ phục vụ nhân dân bình yên đón Tết, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Tiểu đoàn và địa phương quan tâm đến cán bộ, chiến sỹ trực Tết, để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp đó trong sáng nay, Chủ tịch nước thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian qua, cán bộ, nhân viên của Chi cục luôn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tạo thuận lợi và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải và xuất, nhập cảnh; phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Chủ tịch nước đánh giá Cửa khẩu Thường Phước là cửa khẩu quốc tế đường thủy quan trọng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương giữa nước ta và Campuchia.

Thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đạt khối lượng thủ tục thông quan lớn; đồng thời, góp phần quan trọng vào phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tích cực triển khai nghiệp vụ hải quan điện tử.

Với xu hướng hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng tăng, Chủ tịch nước lưu ý Chi cục nỗ lực cố gắng nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ; ưu tiên hỗ trợ các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế xã hội.

Là cửa khẩu quốc tế về đường thủy với các hàng hóa đặc thù, trong đó có vật tư nông nghiệp và nông sản, Chủ tịch nước đề nghị Chi cục thực hiện tốt nghiệp vụ hải quan, góp phần hỗ trợ giao thương nông sản cho bà con nông dân.

Cùng với đó là quan tâm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn, nắm chắc tình hình khu vực cửa khẩu, đường biên, kịp thời tham mưu với địa phương và cấp trên xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần đảm bảo khu vực biên giới bình yên, ổn định và phát triển.

Chủ tịch nước cũng lưu ý lực lượng Hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng là công tác đối ngoại với phía bạn Campuchia, góp phần nâng cao hình ảnh Hải quan Việt Nam và đất nước, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Chi cục quan tâm đến cán bộ, nhân viên trực làm nhiệm vụ, để đón Tết vui vẻ và đầm ấm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trước đó, trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương tại Khu Di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là nhà nho yêu nước, thân sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Khu di tích được xây dựng từ năm 1975 và khánh thành năm 1977, gồm khu lăng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà sàn Bác Hồ và ao sen.

Viết Sổ vàng của Khu Di tích, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành kính tưởng nhớ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, người sinh thành, dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc.

Lòng yêu nước, thương dân sâu sắc cùng tài năng, đức độ của người cha - Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - đã góp phần hình thành tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh./.