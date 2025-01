Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết đồng bào, chiến sỹ thành phố Cần Thơ

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chiều 20/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo phường Tân An, quận Ninh Kiều và lực lượng công an thành phố Cần Thơ.

Trao 50 phần quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước ta vẫn đạt được những kết quả quan trọng.

15/15 chỉ tiêu đạt và vượt; GDP cả năm tăng 7,09%. Quy mô kinh tế đạt 476,3 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt 114 triệu đồng/người (4.700 USD). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,93%. Kinh tế vĩ mô ổn định, bảo đảm tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát.

Quốc phòng-an ninh được đảm bảo, an sinh xã hội cho người dân được quan tâm. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được thực hiện quyết liệt...

“Trong thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều, phường Tân An,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhấn mạnh sự phát triển của Cần Thơ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng, ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ vào sản xuất, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; nâng cao trình độ học vấn, nâng cao dân trí cho người dân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo phường Tân An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều, phường Tân An tiếp tục chăm lo thường xuyên cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để các đối tượng này tự lực vươn lên, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong bối cảnh đó, thành phố phải vươn lên, trở thành trung tâm phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như mục tiêu đã xác định tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định từng bước liên thông, thông tuyến trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cho phép sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quốc hội cũng thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách này, bảo đảm quyền lợi của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đến việc xây dựng thành phố Cần Thơ sáng, xanh, sạch, đẹp, thu hút khách du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo Trung ương với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chọn những người có đức, có tài phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn của công an Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thăm, tặng quà Tết cho 25 chiến sỹ Công an thành phố Cần Thơ có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận trong năm qua, lực lượng Công an thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương giao cho lực lượng Công an cả nước nói chung và Công an thành phố nói riêng. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2024, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật liên quan đến lực lượng Công an, trong đó có Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Dữ liệu... với nhiều cơ chế, chính sách để đảm bảo cho các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ; yêu cầu thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các quy định này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, theo các nghị quyết của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương.

Lực lượng công an tăng cường phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương giao; hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra./.

