Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Thụy Sĩ

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 29/7 theo giờ địa phương, tại Geneva, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Thượng viện Thụy Sĩ Andrea Caroni.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Thụy Sĩ.

Chuyến tham dự Hội nghị lần này của đoàn tại Thụy Sĩ và gặp gỡ song phương với lãnh đạo nghị viện Thụy Sĩ là hoạt động cấp cao đầu tiên triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ kể từ khi được thiết lập vào tháng 1/2025 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thụy Sĩ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước, đặc biệt là việc hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, tạo xung lực mới cho hợp tác song phương, nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026; thông báo với phía Thụy Sĩ về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Thụy Sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển kinh tế-xã hội hiện nay của Việt Nam, với tổng số vốn ODA dành cho Việt Nam đến nay đạt gần 800 triệu USD và gần đây cam kết hỗ trợ 50 triệu USD cho Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam giai đoạn 2025-2028.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Quốc hội Thụy Sĩ trong việc hỗ trợ tổ chức Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần này; đề nghị hai nước tăng cường hợp tác kênh Quốc hội, cụ thể là tăng cường trao đổi đoàn ở cấp các Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sỹ hữu nghị, Nhóm nữ nghị sỹ, nghị sỹ trẻ để trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; mong muốn Quốc hội Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như nâng cao vai trò của Quốc hội trong việc phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ Việt Nam mong muốn hợp tác với Thụy Sĩ trong lĩnh vực công nghệ tài chính, ngân hàng số...; cảm ơn chính quyền các cấp Thụy Sĩ đã luôn hỗ trợ Cộng đồng hơn 10.000 người Việt Nam tại Thụy Sĩ hội nhập sâu rộng vào sở tại, qua đó đóng góp tích cực cho kinh tế-xã hội của Thụy Sĩ và quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Thụy Sĩ Andrea Caroni khẳng định Thụy Sĩ luôn coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; bày tỏ mong muốn và cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là kênh Quốc hội.

Chủ tịch Thượng viện Thụy Sĩ Andrea Caroni cho rằng quan hệ hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam được thể hiện rất sinh động qua hàng nghìn công dân gốc Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ, đóng góp rất tích cực cho quan hệ hai nước; khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và kiện toàn hệ thống pháp luật nhằm kiến tạo thể chế phát triển phù hợp với các xu thế toàn cầu hiện nay.

Thông báo hai bên dự kiến tái khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) vào tháng 9/2025, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước Thụy Sĩ và Việt Nam sẽ sớm trao đổi về Hiệp định thương mại tự do song phương.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hiệp quốc, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới; nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế trong đó có Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và các cơ chế khu vực khác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Thụy Sĩ Andrea Caroni sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp./.

