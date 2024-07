Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Hòa chung không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, sáng 2/7, tại Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thăm và làm việc với Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Tham dự cuộc làm việc có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Quân khu 9.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những tháng đầu năm 2024, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chủ động, đồng hành, giám sát linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Thị trường tiền tệ, tỷ giá được điều hành linh hoạt, kịp thời, đồng bộ với điều hành lãi suất, bảo đảm an toàn, thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được đẩy mạnh. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng và tăng cường. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2024 đạt 6,42%. Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt 1.020,6 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng khá, trong đó vốn đăng ký mới cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

"Đạt được thành tích đó có sự đóng góp quan trọng của công tác quân sự quốc phòng cả nước, trong đó có lực lượng Quân khu 9," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quân khu 9 đứng chân trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược quan trọng. Trong lịch sử chiến tranh giải phóng, quân và dân Quân khu 9 đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang luôn phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh. Sáu tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có điểm nóng, không có sự cố bất ngờ.

"Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đoàn kết, quyết thắng, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu 9 vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã và đang giữ vững phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ," Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã đạt được trong thời gian qua.

Nêu rõ thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc và chủ trương xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh" đặt ra những yêu cầu mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương.

Cán bộ, chiến sỹ phải nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, nhất là về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng "thế trận lòng dân," xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý thường xuyên theo dõi nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, xử lý hiệu quả các tình huống, không để xảy ra các "điểm nóng," không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa-xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Quân khu 9 phối hợp với lực lượng công an, biên phòng, các đơn vị của Bộ có liên quan và chính quyền địa phương kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn gắn với đơn vị an toàn; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, thường xuyên quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ; thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, nhất là đối với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, trên những địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ vàng lực lượng vũ trang Quân khu 9. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã quyết định tăng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân khu 9 triển khai chế độ, chính sách kịp thời, đầy đủ theo quy định.

Phát huy những thành tích đã đạt được và truyền thống "Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu," Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ khắc phục mọi khó khăn, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương, viếng Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Tượng đài chiến thắng và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khuôn viên Quân khu 9; trao 20 phần quà tặng Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ, chiến sỹ là thương binh, con em gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng./.

