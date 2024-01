Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang

Nhấn mạnh người Việt Nam có câu: "Muốn có cá to thì phải có ao sâu," Chủ tịch Quốc hội cho rằng Bắc Giang cần đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Solar Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 18/1, tại huyện Việt Yên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Công tác Trung ương đã tới thăm Công ty JA Solar Việt Nam, trao 300 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang, 100 suất quà cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên; dự khánh thành và trao Nhà Đại đoàn kết tặng hộ bà Lê Thị Chinh tại thôn Vàng, thị trấn Bích Động; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ tiến sỹ Thân Nhân Trung, thôn Yên Ninh, thị trấn Nếnh.

Báo cáo của Công ty JA Solar Việt Nam cho biết từ năm 2016, Tập đoàn JA Solar đầu tư vào Bắc Giang, đã hình thành nên chuỗi sản xuất pin năng lượng mặt trời khép kín tiên tiến, hiện đại.

Tính đến nay, Tập đoàn JA đã đầu tư ba dự án tại tỉnh Bắc Giang, với tổng vốn đầu tư 967 triệu USD, chuyên sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời (module quang điện), tế bào quang điện hiệu suất cao (solar cell), sản xuất tấm silic và tế bào quang điện hiệu suất cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước kết quả hoạt động của Công ty JA Solar Việt Nam. Tuy mới đầu tư tại Việt Nam năm 2016 nhưng JA Solar Việt Nam đã trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Bắc Giang, tạo số lượng lớn việc làm, bước đầu tạo hệ sinh thái pin năng lượng mặt trời - một loại vật tư mà thế giới đang có nhu cầu rất lớn trong quá trình chuyển đổi năng lượng hiện nay, bước đầu có đóng góp cho ngân sách tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng trước mục tiêu đưa chuỗi sản phẩm của doanh nghiệp lên gấp 2, gấp 3 lần hiện nay; mong nhà máy của doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Việt Hàn (cũng tại Việt Yên) sớm đi vào vận hành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao trách nhiệm xã hội của JA Solar Việt Nam, trong đó có hỗ trợ người thu nhập thấp, sinh viên, học sinh...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao tỉnh Bắc Giang trong nỗ lực thu hút đầu tư.

Nhấn mạnh người Việt Nam có câu: "Muốn có cá to thì phải có ao sâu," Chủ tịch Quốc hội cho rằng tỉnh cần đẩy mạnh đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ để thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn tới đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo, là nước có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo, là nước đã cam kết đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị Công ước Khung Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 26 (COP26). Quy hoạch Điện VIII vừa được ban hành đã nêu rõ mục tiêu tăng năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị JA Solar tiếp tục tăng tốc đầu tư vào Việt Nam để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, gia tăng sản lượng các sản phẩm pin năng lượng mặt trời đáp ứng nhu cầu thị trường của Việt Nam nói riêng và thị trường thế giới nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Việt Nam luôn coi thành công của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là thành công của chính mình. Năm 2023, Quốc hội đã yêu cầu tổng rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để tìm ra mọi chồng chéo, vướng mắc, có phương án sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với công nhân Công ty TNHH Solar Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quang Châu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Ghi nhận các kiến nghị của lãnh đạo Công ty JA Solar Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội vừa bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các Tổ chức Tín dụng (sửa đổi) với nhiều đổi mới, tạo kênh huy động vốn minh bạch cho các nhà đầu tư.

Năm 2024, Quốc hội xác định sẽ tập trung tổng rà soát thủ tục hành chính để hỗ trợ nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, đặc biệt là không cho phép "đẻ" thêm giấy phép con, không gây phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nhất là thủ tục kiểm tra chuyên ngành, thủ tục xuất-nhập khẩu.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; đồng thời cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư được thành lập từ nguồn thuế tối thiểu toàn cầu.

Mục tiêu của Quỹ hỗ trợ đầu tư là ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trong một số lĩnh vực mũi nhọn, lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên. Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới áp dụng được điều này để ổn định môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh, giúp nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục yên tâm khi đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Về phân cấp, phân quyền, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đang thực hiện theo hướng Trung ương đẩy mạnh phân quyền cho cấp tỉnh, cấp tỉnh đẩy mạnh phân cấp cho cấp dưới trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tinh thần là không chờ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn mới tháo gỡ, mà phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp."

Chủ tịch Quốc hội đã trao quà tặng công nhân, người lao động Công ty JA Solar Việt Nam.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn tới dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Đền thờ tiến sỹ Thân Nhân Trung.

Trong chiều 18/1, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn Công tác tới dự khánh thành và trao Nhà Đại đoàn kết tặng hộ bà Lê Thị Chinh tại thôn Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành Nhà Đại đoàn kết và trao quà cho hộ gia đình bà Lê Thị Chinh tại thôn Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Việt Yên nói riêng, trong đó có công tác xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, gia đình chính sách. Chủ tịch Quốc hội mong muốn địa phương quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách có chỗ "an cư" để "lạc nghiệp"./.

