Chứng khoán SHS ra mắt dịch vụ giao dịch phái sinh trên thị trường

SHS cũng là một trong 10 doanh nghiệp niêm yết được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh trong việc quản trị công ty tốt.

Sáng ngày 28/11, Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) chính thức tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm giao dịch chứng khoán Phái sinh, thêm một mảnh ghép trong chuỗi giá trị trọn gói đến khách hàng.

Tham dự Lễ ra mắt sản phẩm của SHS gồm có sự hiện diện của những Khách hàng thân thiết và các đối tác phát triển công nghệ thông tin như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ cao Lotte-HPT Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ số FTL Việt Nam.

Hai công ty này đều là những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghệ phần mềm lõi trên thị trường tài chính, chứng khoán hiện nay. Qua nhiều năm cùng song hành hợp tác, SHS và các đối tác cung cấp phần mềm đã có sự thấu hiểu lẫn nhau cũng như thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu giao dịch, đầu tư chứng khoán của khách hàng.

Sự hợp tác của những tên tuổi lớn mạnh, có đội ngũ nhân sự chất lượng cao đã làm nên một hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh thông minh, ưu việt, hỗ trợ nhà đầu tư quản lý nhiều loại tài sản một cách hiệu quả.

Phát biểu chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc SHS cho biết “sản phẩm của chúng tôi được tích hợp hoàn hảo cùng hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở hiện thời, trên cả ba nền tảng: SHPro là công cụ giao dịch chuyên nghiệp dành cho “dân pro.” Nền tảng giao dịch Web-based qua Internet và app giao dịch qua điện thoại thông minh SHTrading (dành cho hệ điều hành Android và IOS). Đặc tính này giúp khách hàng dễ dàng thuận tiện luân chuyển nguồn lực giữa các lớp tài sản tài chính, cho phép tận dụng tối đa cơ hội cũng như phòng vệ triệt để những rủi ro tiềm tàng trong điều kiện thị trường bất lợi.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm này sẽ cảm nhận rõ nét về sự chỉn chu, chuyên nghiệp và chuẩn mực trong từng chi tiết, từ màn hình đặt lệnh, hủy sửa lệnh, tra cứu lệnh cho đến thao tác mở tài khoản, nộp rút tiền. Tất cả đều được nghiên cứu, phát triển với một triết lý nhất quán cũng như tham khảo những hệ thống giao dịch ưu việt nhất trên thị trường, bao gồm cả thị trường nước ngoài.

Về việc chọn thời điểm ra mắt sản phẩm, ông Nguyễn Chí Thành chia sẻ thêm, “SHS lựa chọn ra mắt sản phẩm đúng vào kỷ niệm 27 năm Ngày Truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2023), đồng thời tháng 11 cũng tháng sinh nhật của Chứng khoán SHS. Bên cạnh đó, đây cũng là sự kiện chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm Thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T. Do đó, Ban Lãnh đạo Chứng khoán SHS quyết định lựa chọn ngày hôm nay ra mắt sản phẩm là điều hết sức ý nghĩa.”

Nền tảng vững chắc

Với quy mô vốn điều lệ 8.131 tỷ đồng, SHS hiện trở thành một trong bốn công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, đảm bảo năng lực tài chính cho Công ty phát triển và xây dựng năng lực cạnh tranh mạnh mẽ phục vụ các nhà đầu tư.

SHS hiện có quy mô tài sản với chất lượng cao với tổng tài sản tính tới thời điểm hết quý 3 đạt 10.900 tỷ đồng. Báo cáo tài chính quý 3 cho thấy Công ty đạt 484 tỷ đồng doanh thu, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ các mảng hoạt động chính là tự doanh, môi giới và cho vay đều khởi sắc. Riêng doanh thu môi giới trong quý đạt 74 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 246,7 tỷ đồng, tăng 130,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, SHS đạt doanh thu 1.469 tỷ đồng, tăng trưởng 57,6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lũy kế đạt 812 tỷ đồng, tăng 684% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng 2023 đạt mức 471,2 tỷ đồng, gấp 23 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tổ chức quản trị hiệu quả và bền vững

Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên vừa qua, SHS cũng là một trong mười doanh nghiệp niêm yết được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh trong việc quản trị công ty tốt. Đó là sự tôn vinh nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong việc tuân thủ, thực hiện công bố thông tin đầy đủ và minh bạch. Bên cạnh đó, SHS vinh dự nhiều năm liền được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) vinh danh thành viên tiêu biểu.

SHS đã 4 năm liền đạt Top 10 Doanh nghiệp niêm yết có báo cáo thường niên tốt nhất Nhóm vốn hóa vừa. Bộ tiêu chí chấm giải do Ban tổ chức đặt ra bao gồm các yếu tố tổng thể từ đầu tư hình ảnh minh họa, trình bày khoa học đến chất lượng thông tin cung cấp cho công chúng nhà đầu tư. Bên cạnh việc xây dựng Báo cáo thường niên minh bạch về tình hình tài chính, kinh doanh và lợi nhuận, SHS còn xây dựng báo cáo như một ấn phẩm nhằm tổng hợp lại những gì thuộc về văn hóa, về định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Về mặt quản trị, là một công ty niêm yết, SHS xây dựng mô hình tổ chức hoàn thiện theo tiêu chuẩn hiện đại, ngoài các bộ phận kinh doanh và hỗ trợ, Công ty còn có bộ phận kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, áp dụng quy trình gồm 3 lớp, 5 bước theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nhận diện sớm các rủi ro và đưa ra các biện pháp phù hợp để kiểm soát. Nhiều thông tin của SHS được công bố song ngữ Anh - Việt tạo thuận lợi cho người đọc, ngoài báo cáo thông thường Công ty còn phát hành Báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế GRI.

Bên cạnh sản phẩm chứng khoán phái sinh, năm 2023 ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ của SHS về chuyển đổi số. Các dự án chuyển đổi số gắn liền với việc nâng cao chất lượng và tính tiện ích của các sản phẩm dịch vụ, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, giúp khách hàng đầu tư thuận tiện hơn. SHS sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm lõi cơ sở, tăng cường trải nghiệm khách hàng trên Mobile app và Webtrading, đảm bảo các hệ thống vận hành an toàn và bảo mật, kiểm thử thành công hệ thống KRX và sẵn sàng golive cùng kế hoạch của cơ quan quản lý./.