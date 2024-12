Các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của Nhật Bản đang đối mặt với nhiều khó khăn

Do lượng tuyết rơi ít đi và tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng, số lượng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại Nhật Bản đang giảm dần, thấp hơn khoảng 30% so với giai đoạn đỉnh điểm.

Khu trượt tuyết tại Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Trong bối cảnh mùa trượt tuyết đang đến gần, du khách nước ngoài đã xuất hiện nhiều hơn tại một số khu nghỉ dưỡng tuyết của Nhật Bản. Tuy nhiên, tỉnh Niigata, vốn là một trong những điểm đến trượt tuyết tốt nhất của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, lại đang phải chật vật kinh doanh khi số lượng khu nghỉ dưỡng đang giảm dần, sụt giảm khoảng 30% ít hơn so với đỉnh điểm. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu khiến lượng tuyết rơi ít đi và tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Murakami Budo, ở phía Bắc Niigata sẽ đóng cửa sau mùa tuyết 2024-2025. Khu nghỉ dưỡng này mở cửa vào năm 1988 và trong mùa tuyết 1990-1991 đã đón tới 20.000 lượt du khách. Vào thời điểm đó, Nhật Bản đang trải qua thời kỳ “bùng nổ” về trượt tuyết, trong những ngày tháng hưng thịnh của nền kinh tế.

Nhưng theo thời gian, lượng khách đến các sân chơi phủ đầy tuyết này đã giảm. Trong mùa tuyết 2022-2023, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Murakami Budo chỉ thu hút được 5.000 lượt du khách vì lượng tuyết rơi không đủ khiến nhà điều hành phải giảm số ngày mở cửa.

Khu nghỉ dưỡng đã báo lỗ 33 triệu yen (219.000 USD) trong năm tài chính 2023 do tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng tại Nhật Bản và tình trạng xuống cấp của hệ thống cáp treo trượt tuyết. Đây cũng là một số trong nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa khu nghỉ dưỡng.

Dữ liệu của tỉnh cho thấy, số lượng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và du khách đạt đỉnh vào năm tài chính 1992, với 82 địa điểm và 15,97 triệu lượt du khách. Sự sụt giảm về số lượng du khách kể từ đó được cho là do dân số trẻ của Nhật Bản đang giảm và các lựa chọn giải trí đa dạng hơn. Đến năm tài chính 2023, số lượng du khách đã giảm xuống còn 3,73 triệu lượt, chỉ còn khoảng 23% so với con số đỉnh điểm. Số lượng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đã giảm 34% xuống còn 54, do ảnh hưởng hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến số ngày mở cửa ít đi và chi phí bảo trì cao.

Không phải tất cả 54 khu nghỉ dưỡng còn lại đều đang hoạt động. Sáu khu nghỉ dưỡng đã không mở sân golf trong năm tài chính 2023 do lượng tuyết rơi không đủ và hoạt động kinh doanh kém. Một số khu nghỉ dưỡng đã đóng cửa trong nhiều năm.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Ludens Yuzawa, cách ga Echigo Yuzawa 15 phút lái xe - một điểm dừng “tàu cao tốc Shinkansen” quan trọng dành cho người trượt tuyết đã ngừng hoạt động kể từ mùa tuyết 2018-2019 do khó khăn về tài chính.

Các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết có nghĩa vụ phải thông báo cho cơ quan chức năng nếu họ có ý định ngừng hoạt động các thang máy trượt tuyết. Tuy nhiên, Khu nghỉ dưỡng Ludens Yuzawa vẫn chưa nộp thông báo, điều đó có nghĩa là về mặt kỹ thuật, khu nghỉ dưỡng này được phân loại là đang hoạt động.

Việc nộp thông báo ngừng hoạt động thường bao gồm việc tháo dỡ các thang máy trượt tuyết và các cấu trúc hỗ trợ cũng như khôi phục khu vực về trạng thái tự nhiên. Chi phí khôi phục này có thể lên tới hàng trăm triệu yen, gây gánh nặng cho các nhà điều hành. Do đó, số lượng các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết bị đóng cửa như Ludens Yuzawa dự kiến sẽ tăng lên.

Tổng Giám đốc điều hành Shotaro Nakai của Green Foresters, một công ty khởi nghiệp về lâm nghiệp, cho biết: “Ở một số khu vực, các sườn trượt tuyết bị bỏ quên có thể bị xói mòn đất, làm tăng nguy cơ lở đất”. Trong quá trình xây dựng các sườn trượt tuyết, lớp đất mặt thường bị đào lên và nén chặt, gây mất các chất dinh dưỡng thiết yếu. Việc sử dụng các tác nhân làm tan tuyết và sử dụng máy tạo tuyết nhân tạo làm thay đổi đáng kể đất so với đất ở những khu rừng không bị xáo trộn.

Và còn nhiều hơn thế nữa. Lượng mưa lớn và bão đã dẫn đến xói mòn đất đáng kể trên một số sườn dốc ở các tỉnh lân cận, để lại những cảnh quan gồ ghề, nhiều đá. Theo Giám đốc Nakai: “Vấn đề về các địa điểm phát triển bị bỏ hoang, chẳng hạn như các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cũ và các trang trại năng lượng Mặt trời, sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn”.

Công ty phát triển bất động sản Tokyu Land đang lên kế hoạch cho một dự án phát điện gió tại địa điểm của một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cũ ở Sekikawa, Niigata như một phần trong nỗ lực tái sử dụng những vùng đất mùa Đông bị bỏ hoang này.

Mặc dù dự kiến khởi công xây dựng vào năm tài chính 2027, nhưng địa điểm này lại chồng lấn với môi trường sống của các loài chim quý hiếm, khiến cộng đồng địa phương phải thúc giục các biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái. Do nhiều khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nằm ở vùng núi nên việc tái phát triển thường phải đối mặt với những thách thức đáng kể về môi trường.

Cuộc khảo sát của Teikoku Databank cho thấy, vào năm 2023, bảy khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đã phá sản. Đây là lần thứ 3 kể từ năm 2013 có nhiều khu nghỉ dưỡng đã phá sản. Thách thức hiện nay đối với chính quyền là phục hồi những khu vực nghỉ dưỡng có giá trị này trong khi vẫn quan tâm đến công tác phòng ngừa thiên tai và các vấn đề về môi trường./.

Nhật Bản: Lở tuyết gần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở tỉnh Nagano NHK dẫn lời cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết vụ lở tuyết đã ảnh hưởng tới một số người tham gia trượt tuyết nhưng không nêu rõ số lượng và tình trạng của những người này.