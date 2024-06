CIO 2024: Nâng cao năng lực doanh nghiệp chống lại các mối đe dọa kỹ thuật số

Hội nghị Thượng đỉnh An ninh mạng CIO 2024 kết nối 230 nhà lãnh đạo công nghệ, các chuyên gia và doanh nghiệp cùng chia sẻ những kinh nghiệm phòng chống rủi ro an toàn thông tin trên môi trường số.

Các diễn giả tại Hội nghị. (Nguồn: Vietnam+)

Trong thập kỷ qua, tình hình tấn công mạng và ransomware đã trở nên ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, đặc biệt là ở Việt Nam và khu vực ASEAN.

Việt Nam là nước có dân số sử dụng Internet lớn thứ 13 trên thế giới với 77,9 triệu người dùng (theo số liệu 2024 của WorldPopulationReview.com) nhưng lại là một nước dễ bị tổn thương đối với các tấn công mạng.

Tại Việt Nam, trong năm 2023 đã ghi nhận đến 14,000 cuộc tấn công mạng, tăng 9.5% so với năm 2022. Sang đến nửa đầu năm 2024, các cuộc tấn công mạng xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, đặc biệt là các vụ tấn công mã hóa đòi tiền chuộc (ransomware) vào các doanh nghiệp lớn và các hạ tầng dịch vụ công.

Theo thống kê của Trung tâm công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng (trực thuộc Ban cơ yếu chính phủ), trong quý 1/2024 đã có đến 32,265 nguy cơ tấn công mạng nhắm vào các mạng công nghệ thông tin trọng yếu, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Ở khu vực ASEAN, theo báo cáo của Interpol, tình hình tội phạm mạng cũng diễn ra phức tạp, Thái Lan, Indonesia, Philipine và Việt Nam là các nước ghi nhận gia tăng bất thường các vụ tấn công mạng, ví dụ Thái Lan, năm 2020 đã ngăn chặn hơn 109,315 vụ tấn công Ransomware với biến thể Lockbit 2.0 chiếm phần lớn các tấn công.

Những thông tin trên cho thấy tình hình an ninh mạng tại Việt Nam và khu vực đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và là mối quan tâm lớn của chính phủ và các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Việc tăng cường an ninh mạng, phòng ngừa rủi ro và ngăn chặn các tấn công kiểu ransomware đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đây không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, bảo vệ các thành quả kinh doanh trước các thiệt hại to lớn do các cuộc tấn công mạng có chủ đích, mà còn là công tác đảm bảo hạ tầng trọng yếu và an ninh quốc gia, cũng như góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của định hướng phát triển kinh tế số.

Với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống các tấn công mạng và rủi ro bị tấn công mã hóa đòi tiền chuộc (ransomware), cộng đồng CIO Việt Nam tổ chức Hội nghị An ninh mạng: Nâng cao năng lực bảo vệ của doanh nghiệp trên không gian số, diễn ra vào ngày 27/6/2024 tại Khách sạn Pullman Saigon Centre, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện kết nối 230 nhà lãnh đạo công nghệ, các chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về an ninh mạng, và các lãnh đạo doanh nghiệp, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động phòng chống các rủi ro an toàn thông tin và tấn công trên môi trường số, trong đó phòng chống rủi ro với các tấn công ransomware là một chủ đề quan trọng.

Về CIO Vietnam CIO Vietnam là cộng đồng uy tín dành cho các chuyên gia CNTT tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 2010, CIO Vietnam đã tổ chức hơn 500 sự kiện chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và xu hướng công nghệ với sự tham gia của hơn 60.000 lượt thành viên tham dự và nhà lãnh đạo công nghệ thông tin, chuyên gia công nghệ uy tín trong ngành./.

