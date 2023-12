Co giật mí mắt liên tục: Điềm báo hay dấu hiệu của bệnh lý?

Co giật mí mắt với cường độ cao trong thời gian dài có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý về mắt. (Nguồn: All About Vision)

Thời gian gần đây, mí mắt bên phải của chị Trần Thu Giang, 39 tuổi, làm nghề kế toán, bị nháy, giật liên tục. Các cơ mí mắt bị co thắt lặp đi lặp lại, không kiểm soát được.

Chị Giang lo lắng bởi nhiều người cho rằng bị giật mí mắt, nháy mắt liên tục là điềm báo một việc gì đó bất thường mang tính tâm linh. Tuy nhiên, tình trạng này xảy ra khá thường xuyên nên chị Giang quyết định đi khám nhãn khoa.

Mắt bị mỏi và căng thẳng quá mức

Bác sỹ chẩn đoán tình trạng mí mắt co giật liên tục mà chị Giang gặp phải là do chị làm việc quá sức. Với đặc thù công việc kế toán, chị phải ngồi quá lâu trước màn hình máy tính và xử lý rất nhiều số liệu nên mắt bị mỏi. Không những vậy, công việc nhiều áp lực khiến chị thường xuyên mất ngủ, dẫn đến tình trạng đôi mắt bị "quá tải."

Bác sỹ khuyên chị nên nên để cho đôi mắt được nghỉ ngơi, thư giãn. Sau mỗi giờ làm việc, cần để mắt được nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng co giật mí mắt. (Nguồn: Getty Images)

Tương tự như chị Giang, chị Nguyễn Phương Lan, 35 tuổi, cũng hay gặp tình trạng mí mắt "nhảy múa." Nhà xa, hằng ngày chị Lan phải đi quãng đường dài, nhiều khói bụi, ô nhiễm cộng với việc phải làm việc với máy tính trong nhiều giờ nên mắt chị Lan lúc nào trông cũng đờ đẫn. Có những lúc, mí mắt của chị chỉ co giật trong vòng vài giây nhưng cũng có lúc, tình trạng này kéo dài 1 đến 2 phút.

Theo các bác sỹ, tuy không gây đau đớn nhưng co giật mí mắt với cường độ cao trong thời gian dài có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý về mắt vô cùng nguy hiểm, ít người ngờ tới.

Không nên chủ quan khi bị co giật mí mắt

Theo các bác sỹ chuyên khoa mắt, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng co giật mí mắt.

Đầu tiên là tình trạng thiếu ngủ. Nếu một người thường xuyên thức khuya, mất ngủ, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của hệ thần kinh và sức khỏe đôi mắt, trong đó co giật mí mắt là biểu hiện rõ ràng nhất.

Bên cạnh đó, thiếu vitamin D cũng là một trong những nguyên nhân gây ra co giật mí mắt. Trong trường hợp này, người bệnh cần bổ sung vitamin D vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày để đẩy lùi hiện tượng trên.

Một nguyên nhân ít người nghĩ tới chính là việc uống càphê quá nhiều. Việc uống nhiều càphê khiến nhịp tim của người bệnh dễ bị tăng cao, kích thích hoạt động của các cơ, trong đó có cả cơ mắt, dẫn đến co giật mí mắt.

Co giật mí cũng là biểu hiện của các bệnh lý khác như viêm kết mạc viêm bờ mi, khô mắt hoặc phản ứng của mắt trong môi trường bị ô nhiễm, nhiều khói bụi hoặc do mắt bị nhạy cảm với ánh sáng.

Co giật mí mắt không gây đau đớn, phần lớn các cơn co giật sẽ tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, co giật mí mắt có thể do bệnh nhiễm trùng ở mắt như viêm mí mắt, dị ứng thời tiết. Tuy xác suất mắt bị co giật do có khối u không phổ biến nhưng chúng ta cũng không nên coi nhẹ nguy cơ này.

Thậm chí, co giật mí mắt có thể là triệu chứng của những rối loạn nghiêm trọng về thần kinh hoặc não. Khi co giật mí mặt là hậu quả của những tình trạng này thì sẽ có các triệu chứng khác đi kèm.

Rối loạn não và thần kinh có thể khiến mí mắt co giật bao gồm: liệt dây thần kinh mặt; loạn trương lực cơ, gây co thắt cơ không tự chủ và ảnh hưởng đến một phần cơ thể bị xoay hoặc biến dạng; loạn trương lực cơ cổ, khiến cổ co giật bất ngờ và khiến đầu quay ở vị trí khiến người bệnh khó chịu; đa xơ cứng, một bệnh của hệ thần kinh trung ương gây ra các vấn đề về nhận thức và vận động, cũng như mệt mỏi; bệnh Parkinson, gây run các chi, cứng cơ, gặp các vấn đề về thăng bằng và ngôn ngữ; hội chứng Tourette (một chứng rối loạn liên quan đến các chuyển động lặp đi lặp lại hoặc âm thanh không mong muốn xảy ra một cách tự động và không dễ dàng kiểm soát được).

Giác mạc trầy xước không được chẩn đoán cũng có thể gây ra tình trạng co giật mí mắt mãn tính. Nếu người bệnh nghĩ rằng mình bị chấn thương mí mắt thì nên đến gặp bác sỹ nhãn khoa ngay lập tức. Vết xước giác mạc có thể gây ra tổn thương về mắt vĩnh viễn.

Theo các bác sỹ, nếu tình trạng co giật mí mắt diễn ra liên tục thì người bệnh cần cải thiện thói quen sinh hoạt.

Cụ thể, sau khi làm việc nên để cho đôi mắt được nghỉ ngơi, thư giãn, duy trì thói quen ngủ đủ giấc, hạn chế uống càphê quá nhiều.

Việc phải làm việc với máy tính quá lâu có thể khiến đôi mắt bị mệt mỏi, căng thẳng. (Nguồn: Canva)

Các bác sỹ khuyến nghị nên giữ cho mắt luôn ẩm bằng các loại nước mắt nhân tạo không cần kê đơn hoặc thuốc nhỏ mắt; chườm ấm lên mắt khi bị co giật.

Nếu xuất hiện tình trạng giật mí mắt có kèm theo những biểu hiện bất thường khác, người bệnh không nên chủ quan, cần đi khám sớm để được các bác sỹ tư vấn và điều trị kịp thời.

Đối với một số trường hợp co giật mí mắt lành tính không tìm ra nguyên nhân nhưng lại diễn ra trong một thời gian dài, gây cảm giác vô cùng khó chịu, người bệnh có thể tính đến phương pháp tiêm Botox theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Bên cạnh đó, một số trường hợp cũng có thể áp dụng phương pháp phẫu thuật, cắt bỏ một số cơ và dây thần kinh ở mí mắt để cải thiện tình trạng bệnh./.