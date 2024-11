Cơ hội nhận học bổng bậc đại học của Chính phủ New Zealand năm 2025

Chương trình học bổng NZUA 2025 sẽ bao gồm 14 suất, trị giá 15.000 đô la New Zealand/suất (tương đương khoảng 225 triệu đồng) khi nhập học tại một trong 8 trường đại học công lập New Zealand.

Chương trình học bổng dự kiến sẽ mở đơn ứng tuyển vào tháng 5/2025, áp dụng cho kỳ nhập học tháng 2/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ) vừa công bố Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học (New Zealand Universities Awards – NZUA).

Theo Cơ quan Giáo dục New Zealand, đây là một sáng kiến giáo dục mới do chính phủ New Zealand phối hợp cùng các trường đại học New Zealand triển khai dành riêng cho học sinh Việt Nam, với tổng giá trị gần 3,2 tỷ đồng.

Chương trình học bổng NZUA 2025 sẽ bao gồm 14 suất học bổng, trị giá 15.000 đô la New Zealand/suất (tương đương khoảng 225 triệu đồng) khi nhập học tại một trong 8 trường đại học công lập New Zealand: Đại học Auckland (UOA), Đại học Công nghệ Auckland (AUT), Đại học Massey (MU), Đại học Waikato (UOW), Đại học Victoria Wellington (VUW), Đại học Canterbury (UC), Đại học Lincoln (LU) và Đại học Otago (UOO).

Chương trình dự kiến mở đơn ứng tuyển vào tháng 5/2025, áp dụng cho kỳ nhập học tháng 2/2026. Cổng thông tin chính thức về NZUA và chi tiết về điều kiện và cách thức ứng tuyển sẽ được sớm công bố trong thời gian tới.

Thông tin về các trường đại học New Zealand trong chương trình học bổng NZUA 2025 có thể tham khảo tại địa chỉ https://bit.ly/NZ- Uni-Information .

Bên cạnh học bổng cho bậc đại học, New Zealand có chương trình học bổng chính phủ bậc trung học dành riêng cho học sinh lớp 8, 9, 10 tại Việt Nam theo học trung học tại New Zealand và chương trình học bổng toàn phần dành cho ứng viên Việt Nam theo học các chương trình sau đại học tại New Zealand./.