“Săn” học bổng du học tại Ngày hội Giáo dục New Zealand năm 2024

Các đơn vị giáo dục hàng đầu New Zealand sẽ có mặt tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 để tư vấn trực tiếp cho các phụ huynh và học sinh, sinh viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 24/9, Cơ quan Giáo dục New Zealand cho hay đơn vị này sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand tổ chức Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh (khách sạn Sheraton) vào ngày 19/10 và tại Hà Nội (khách sạn Melia) vào ngày 20/10.

Đây là sự kiện lớn nhất trong năm về giáo dục New Zealand, quy tụ hơn 40 cơ sở giáo dục ở các bậc học khác nhau, các cựu du học sinh thành công trong nhiều lĩnh vực và các cán bộ chuyên trách học bổng chính phủ, thị thực du học… Chương trình nhằm tạo điều kiện để phụ huynh và học sinh, sinh viên tiếp cận các thông tin chính thống, toàn diện về giáo dục và du học New Zealand.

Cụ thể, nhằm giải đáp các thắc mắc về thị thực du học và các quyền lợi làm việc của sinh viên quốc tế tại New Zealand, Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 sẽ có hội thảo riêng về vấn đề này do cán bộ của Cục Di trú New Zealand, trong đó cập nhật các chính sách nổi bật mới gần đây như nới lỏng điều kiện xin thị thực làm việc của vợ (hoặc chồng) của sinh viên quốc tế theo học các chương trình thuộc Level 7 (cử nhân) hoặc Level 8 (sau đại học), việc điều chỉnh chi phí thị thực du học… Đây cũng là dịp duy nhất trong năm Cục Di trú New Zealand trao đổi trực tiếp với phụ huynh và người học và hướng dẫn về thị thực du học, bên cạnh các danh mục thông tin chi tiết có sẵn trên trang web của đơn vị này.

Ngày hội nhằm cung cấp thông tin chính thống và chi tiết cho học sinh, sinh viên về du học New Zealand. (Ảnh: PV/Vietnam+)

New Zealand là một trong số ít các quốc gia cấp học bổng chính phủ ở cả hai bậc trung học và sau đại học cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Tại ngày hội, phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể tham gia chuỗi hội thảo “Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học – NZSS" và “Học bổng Chính phủ New Zealand sau đại học – Manaaki" để cập nhật thông tin mới và trao đổi trực tiếp với cán bộ chuyên trách.

Ngoài ra, hơn 40 đơn vị giáo dục tham gia sự kiện cũng mang đến các học bổng giá trị cao cho năm 2025, trong đó có các học bổng cấp độc quyền tại ngày hội cùng các lộ trình học mới và đa dạng, đáp ứng các nhu cầu đầu vào khác nhau. Học sinh, sinh viên có thể có cơ hội tư vấn 1:1 với các đại diện tuyển sinh của các trường để nắm rõ các lộ trình học tập phù hợp cũng như yêu cầu và quy trình xét học bổng, và trao đổi thêm với các cựu du học sinh về kinh nghiệm ứng tuyển học bổng, thực tế trải nghiệm sống, học tập và làm việc tại New Zealand.

Tại ngày hội, Cơ quan Giáo dục New Zealand sẽ ra mắt ấn phẩm sách “Đến New Zealand đón bình minh mới” với 50 câu chuyện từ chuyên gia, nhân vật nổi tiếng, và du học sinh, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về đất nước, văn hóa, con người New Zealand. Thông qua những góc nhìn chân thật của các nhân vật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, các câu chuyện thực tế của các du học sinh Việt Nam tại New Zealand, sách sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích và lời khuyên đáng giá cho các bạn trẻ quan tâm đến xứ sở Kiwi. Tại sự kiện, các tác giả và nhân vật xuất hiện trong ấn phẩm sẽ trực tiếp chia sẻ và giao lưu với người đọc. Đặc biệt, bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, và ông Scott James, Tổng Lãnh sự New Zealand, sẽ ký tặng sách trực tiếp cho các độc giả tại sự kiện.

Học sinh, sinh viên và phụ huynh có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu kinh nghiệm từ các cựu du học sinh New Zealand. (Ảnh: PV/Vienam+)

Bên cạnh đó, ngày hội còn có nhiều hoạt động khác như đố vui, đánh giá năng lực tiếng Anh miễn phí, thưởng thức hương vị New Zealand, giải mã ngành học theo tính cách...

Bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cho biết: “Với nhiều năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam, Ngày hội Giáo dục New Zealand sẽ là cầu nối quan trọng để chúng tôi khẳng định cam kết trong việc hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam khám phá những cơ hội học tập đa dạng, tiếp cận thông tin chính thống, và định hướng lộ trình học tập một cách bài bản và bền vững.”

Ông Ben Burrowes, Quyền Giám đốc Điều hành khối Quốc tế của Cơ quan Giáo dục New Zealand cho rằng Ngày hội Giáo dục New Zealand sẽ là bước khởi đầu hoàn hảo, giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu các lựa chọn học tập ưu việt và mở ra những cơ hội nghề nghiệp triển vọng.

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 mở cửa hoàn toàn miễn phí cho tất cả người tham dự./.