Đại học New Zealand linh hoạt đầu vào, đa dạng lộ trình đào tạo cho học sinh VN

Đại học Waikato

Các đơn ứng tuyển trên điểm dự đoán sẽ được xét chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể.



Chấp nhận điểm dự đoán IB với yêu cầu tối thiểu: 24 điểm.



Điểm dự đoán A level với yêu cầu tối thiểu: đạt tổng điểm của 3 môn học là 6 điểm, trong đó có 1 môn đạt tối thiểu điểm C. Cách tính điểm như sau: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1 (không bao gồm điểm của chương trình AS).