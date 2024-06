Công an Hà Nội huy động hơn 1.000 chiến sỹ đảm bảo an toàn thi tốt nghiệp THPT

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thông tin về công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thị tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Nói về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra ngày 27/6- 28/6, tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều (26/6), Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết đã giao cho các đơn vị trực thuộc lên kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi đồng thời huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với ngành giáo dục nhằm thực hiện công việc trên.

Theo ông Tùng, các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã thực hiện việc kiểm tra các điểm thi, in sao đề thi, đặc biệt là các thiết bị in và sao chép đề nhằm đảm bảo những công cụ này không có khả năng kết nối tín hiệu ra bên ngoài. Bộ phận an ninh mạng cũng tăng cường nắm bắt các hành vi sử dụng công nghệ cao để phá hoại, gian lận thi cử.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội tích cực theo dõi, rà soát việc xuất hiện các thông tin thất thiệt trên mạng ảnh hưởng tới kỳ thi. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin làm lộ đề thi, phía Công an thành phố đã cử lực lượng nhằm xác minh và làm rõ.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi, thanh tra nhằm nhận biết các hành vi, thiết bị gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Tăng cường camera giám sát tại các địa điểm thi, nhằm đảm bảo phát hiện sớm nhất các hành vi gian lận.

Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội cũng bố trí lực lượng Cảnh sát Hình sự nhằm tăng cường giám sát, ngăn ngừa tệ nạn xung quanh các điểm thi. Lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo an toàn cho các điểm thi. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng có kế hoạch phân bố quân số nhằm đảm bảo tình hình giao thông dễ dàng cho việc di chuyển của thí sinh.

"Với sự phối hợp của Công an Thành phố cùng các ban, ngành có liên quan, tôi tin tưởng rằng kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tới đây sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp," ông Nguyễn Thanh Tùng cho hay./.