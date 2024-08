Công an Thủ đô phát động hành trình 'Giọt máu nghĩa tình' năm 2024

Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2024 với lý tưởng lan tỏa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.”

Công an Thủ đô tổ chức lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 22/8/2024, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2024. Chương trình đã thu hút gần 3.000 cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên các đơn vị trong Công an thành phố, cổ động viên Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội và quần chúng nhân dân tình nguyện đăng ký hiến máu.

Hành trình sẽ được tổ chức với 13 buổi tại 12 điểm thuộc Công an Thành phố, Công an cấp huyện và các đơn vị khác trong gần 2 tháng (từ ngày 22/8/2024 đến ngày 16/10/2024) để thực hiện chỉ tiêu hiến tặng 2.300 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2024 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa lan tỏa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.” Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện; hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu sử dụng máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh, đông bệnh nhân cần nguồn máu dự trữ lớn.

Tuổi trẻ công an tham gia hiến máu chào mừng Tháng thanh niên 2023 Chương trình hiến máu “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” đã có gần 1200 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đăng ký tham gia, dự kiến sẽ thu được khoảng 1000 đơn vị máu.

Những năm qua đã có 29.492 lượt cán bộ, chiến sỹ hiến tặng 25.276 đơn vị máu góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu. Qua đó đã đề cao và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của người cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp đồng đội và người bệnh.

Đặc biệt, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đã tích cực tham gia hiến máu từ 10 đến 35 lần; nhiều lượt tập thể, cá nhân cũng đã được Bộ Công an, Bộ Y tế và các cấp, các ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2024), 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024.)/.