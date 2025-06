Công an tỉnh Yên Bái công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 16/6, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Yên Bái thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục trang bị và kho vận, Bộ Công an; điều động Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an; Giao phụ trách Công an tỉnh Yên Bái đối với Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và ghi nhận những đóng góp to lớn của ba đồng chí trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái chúc mừng Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái được giao phụ trách Công an tỉnh Yên Bái. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tin tưởng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đoàn kết, gắn bó với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Yên Bái nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Lê Việt Thắng, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh và Đại tá Lê Thị Thanh Hằng hứa sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước; thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao phó./.

