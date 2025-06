Thiếu tướng Vũ Như Hà giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Chiều 16/6, tại Tây Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và thông báo về việc Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an.

Thiếu tướng Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê quán xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Cục Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Tháng 5/2024, ông được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đến cuối 2024 ông được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh hứa sẽ không ngừng nỗ lực, nguyện đem tâm sức, trí tuệ, hết lòng, hết sức cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tây Ninh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an gửi lời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi và Thiếu tướng Vũ Như Hà trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm tốt công tác tham mưu cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường ổn định về an ninh trật tự để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Trãi đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà trong những năm qua; chúc đồng chí tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách trên cương vị công tác mới, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Chúc mừng Thiếu tướng Vũ Như Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh mong muốn tân Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, đồng chí phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Các địa phương công bố Quyết định về công tác cán bộ Công an tỉnh Công an tỉnh Ninh Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ, bao gồm thăng cấp bậc hàm, điều động cán bộ...