Công an triệu tập cha dượng trong vụ bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra xác định bố dượng đã dùng gậy gỗ đánh nhiều lần vào người, búa đinh đập vào đầu cháu L., gây thương tích. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra, làm rõ vụ việc.