Bản tin 60s ngày 20/10/2025 gồm những nội dung sau:
Công an triệu tập cha dượng trong vụ bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh.
Bão Fengshen gây mưa lớn, miền Trung đối mặt nguy cơ lũ vượt báo động 3.
Bắt khẩn cấp nghi phạm giả danh công an, hiếp dâm nữ sinh ở Đà Nẵng.
Nguyên nhân khiến cau Quảng Ngãi rớt giá ở mức kỷ lục.
Máy bay chở hàng lao xuống biển tại sân bay Hong Kong, 1 người mất tích.
Ông Trump nhận định Ukraine phải nhượng bộ để kết thúc xung đột với Nga.
Hàng triệu người Mỹ biểu tình phản đối chính sách tổng thống Trump.
Lực lượng Houthi bắt giữ 20 nhân viên Liên Hiệp Quốc tại Yemen./.