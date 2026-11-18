Tối 18/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 với chủ đề “Human-AI Advantage," Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty CP Anphabe đã công bố kết quả Bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026.

Theo Ban tổ chức, dựa trên kết quả 72.000 lượt bình chọn từ người đi làm có kinh nghiệm, đánh giá sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành, Anphabe đưa ra hai bảng xếp hạng là Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® Khối Doanh nghiệp lớn và Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® Khối Doanh nghiệp vừa.

Nestlé Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng khối doanh nghiệp lớn, ngoài ra trong top 10 còn có các thương hiệu Acecook Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn AEON Việt Nam. Ở bảng xếp hạng doanh nghiệp vừa, đứng đầu là L’Oréal Việt Nam, CADIVI, LG VINA, LOTTE MALL góp mặt trong top 10.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dưới áp lực nâng cao năng suất và tốc độ phát triển nhanh chóng của AI, doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với ba bài toán lớn gồm tinh gọn tổ chức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển nhân tài. Tuy nhiên, giữa việc xây dựng chiến lược và khả năng chuyển hóa thành kết quả thực tế vẫn còn những khoảng cách đáng kể.

Khảo sát trước đó của Anphabe với khoảng 650 lãnh đạo doanh nghiệp và giám đốc nhân sự cho thấy, 44% doanh nghiệp ưu tiên mục tiêu tinh gọn bộ máy, trong khi 67% đã ứng dụng AI ở những mức độ khác nhau. Điều này cho thấy công nghệ đang ngày càng được quan tâm, nhưng hiệu quả chuyển đổi còn phụ thuộc vào năng lực quản trị và khả năng thích ứng của đội ngũ nhân sự.

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc Điều hành và Truyền cảm hứng hạnh phúc tại Anphabe, cho biết ước sang năm thứ 14, khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam tiếp tục được xem là sân chơi công bằng, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp tiên tiến trong đầu tư cho con người và xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn hơn.

Theo bà Thanh Nguyễn, trong kỷ nguyên AI, thu hút và sở hữu nhân tài xuất sắc mới chỉ là một phần của lợi thế cạnh tranh. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp phải kiến tạo cách thức làm việc để năng lực của từng cá nhân được phát huy, kết nối và nhân rộng trong toàn tổ chức. Khi công nghệ, con người và công việc được thiết kế để cộng hưởng, doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng suất mà còn chuyển hóa trí tuệ cá nhân thành năng lực tập thể, tạo nền tảng cho lợi thế cạnh tranh bền vững.

Bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc VCCI Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động sẽ quyết định khả năng hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025 mỗi lao động Việt Nam tạo ra khoảng 9.800 USD, tăng 6,8% so với năm trước. Đây là bước tiến đáng ghi nhận, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, năng suất lao động cần tăng khoảng 8,5% mỗi năm, cao hơn đáng kể so với mức bình quân khoảng 5,3% trong 5 năm qua.

Theo bà Bùi Thị Ninh, khoảng cách về năng suất không thể được thu hẹp bằng cách kéo dài thời gian làm việc hay tiếp tục tuyển dụng lao động giá rẻ. Khi lợi thế chi phí thấp dần thu hẹp, lợi thế cạnh tranh tiếp theo phải đến từ công nghệ, năng lực quản trị và chất lượng con người.

“Một nơi làm việc tốt không chỉ là chính sách phúc lợi, mà còn là khoản đầu tư cho năng suất. Đó là nơi người lao động được học kỹ năng mới, được trao quyền và được ghi nhận; đồng thời là nơi doanh nghiệp giữ được nhân tài, đổi mới nhanh hơn và cạnh tranh tốt hơn," bà Bùi Thị Ninh nhấn mạnh.

Đây là năm đầu tiên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Galaxy Digital Holdings, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, dữ liệu và AI thuộc Sovico Group tham gia khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam với kết quả xếp thứ 3 trong nhóm ngành công nghệ thông tin, phần mềm và ứng dụng, thương mại điện tử; đồng thời đứng thứ 55 trên bảng xếp hạng tổng thể khối doanh nghiệp vừa.

Đại diện Galaxy Holdings cho biết, doanh nghiệp hiện có 8 công ty thành viên với hơn 700 nhân sự. Trong năm 2026, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng AI vào quy trình tuyển dụng nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sàng lọc và lựa chọn ứng viên. Song song với tuyển dụng, Galaxy Holdings chú trọng đào tạo và phát triển nhân sự thông qua hơn 150 lớp đào tạo nội bộ mỗi năm, xây dựng các lộ trình phát triển nghề nghiệp và tổ chức hơn 80 hoạt động gắn kết thường niên.

Đối với nguồn nhân lực tương lai, doanh nghiệp sẽ mở rộng hợp tác với các trường đại học và cộng đồng công nghệ, tạo điều kiện để sinh viên giao lưu, học hỏi và tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tham gia phát triển Fintech Hub thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh góp phần mở rộng kết nối với nguồn nhân lực và hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính số.

Theo các doanh nghiệp, việc góp mặt trong Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của thương hiệu tuyển dụng mà còn là cơ hội để doanh nghiệp thấy rõ xu hướng chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang đầu tư vào công nghệ, năng lực quản trị và phát triển con người. Đó cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn mới./.

Vietcombank đạt các giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do HR ASIA vinh danh Vietcombank được vinh danh tại HR Asia Awards 2026 với các giải thưởng về môi trường làm việc, đa dạng, công bằng và chuyển đổi năng lực nhân sự.