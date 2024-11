Công đoàn TTXVN trao quà tặng giáo viên và học sinh Trường Mầm non Nậm Lúc

Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Lúc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thông tấn xã Việt Nam trong quá trình tái thiết cơ sở vật chất trường lớp sau thiên tai.

Trao quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Mầm non Nậm Lúc. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Với tấm lòng nhân ái, chia sẻ, đùm bọc nghĩa tình, ngày 7/11, tại Lào Cai, đoàn thiện nguyện của Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Lào Cai phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình “ Đưa yêu thương tới vùng cao” để trao tặng quà đến giáo viên và học sinh của Trường Mầm non Nậm Lúc, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Trường Mầm non Nậm Lúc có gần 300 học sinh bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Cùng đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra trên địa bàn, đoàn thiện nguyện của Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp với các nhà tài trợ đã tổ chức bàn giao 01 máy bơm nước, 02 bộ máy tính, 60 giường mầm non, 274 áo khoác học sinh cùng dụng cụ học tập và 30 suất hỗ trợ học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ là 120 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam Võ Tuấn Anh chia sẻ: Với tấm lòng nhân ái, sẻ chia, hỗ trợ và đùm bọc, yêu thương, chương trình thiện nguyện “Đưa yêu thương tới Vùng cao” tại Lào Cai năm nay là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tập thể viên chức, người lao động Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam và các nhà hảo tâm đến với các giáo viên và học sinh dân tộc vùng cao chịu nhiều ảnh hưởng thiên tai tại Lào Cai.

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động quan trọng, được Ban chấp hành Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc triển khai nhiều năm qua trên khắp các tỉnh thành cả nước.

Tại buổi trao quà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Lúc Trịnh Thị Nhung cảm ơn tình cảm và những phần quà của phóng viên, công đoàn viên Thông tấn xã Việt Nam và nhà tài trợ Global Friends đã trao tặng cho trường, coi đây là nguồn động viên, khích lệ để cô trò nhà trường khắc phục nhanh hậu quả cơn bão gây ra.

Hiệu trưởng nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thông tấn xã Việt Nam trong quá trình tái thiết cơ sở vật chất trường lớp sau thiên tai.

Trước đó, thực hiện chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động trao tặng quà, thăm hỏi, động viên tại một số địa bàn chịu ảnh hưởng của mưa lũ như: Tuyên Quang, Yên Bái... với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng./.

