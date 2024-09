Cộng hòa Séc nâng mức báo động cấp 3 về tình trạng lũ lụt

Tại Ostrava, nhiều tuyến đường đã bị đóng do ngập nước, trong khi thành phố lớn thứ hai của Séc là Brno đối mặt nguy cơ sông Elbe tràn bờ, khiến một bệnh viện lớn phải cho sơ tán hàng trăm bệnh nhân.

Lính cứu hỏa Séc kéo tường chắn lũ trên sông Elbe. (Ảnh: DPA)

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, những trận mưa liên tiếp trong những ngày gần đây đã làm mực nước sông, suối tại Cộng hòa Séc dâng cao, bắt đầu gây lũ lụt tại một số khu vực.

Cộng hòa Séc đã nâng mức độ báo động lên cấp 3 tại hàng chục khu vực và thực hiện nhiều hoạt động ứng phó phòng ngừa.

Hiện tại, các khu vực miền Đông nước Séc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng mưa trên 100mm trong ngày ở nhiều nơi.

Tại Ostrava, nhiều tuyến đường đã bị đóng do ngập nước, trong khi tại thành phố lớn thứ hai của Séc là Brno, trước nguy cơ sông Elbe tràn bờ, một bệnh viện lớn đã phải cho sơ tán hàng trăm bệnh nhân.

Một số khu nghỉ dưỡng trên núi ở miền Bắc nước Séc được kêu gọi sơ tán du khách trong ngày 14/9 để đề phòng trường hợp bị cô lập.

Một số ngôi làng tại Liberec đang bị lũ chia cắt. Khu vực Bắc Moravia chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp theo Đạo luật Khủng hoảng của Séc.

Theo Bộ trưởng Bộ Môi trường Séc Petr Hladik, lượng mưa lớn kéo dài đã khiến khả năng hấp thụ của đất và rừng bị đẩy lên mức tối đa. Do đó, nhiều khu vực khác của Séc sẽ bị ảnh hưởng khi mưa lớn tiếp tục trong những ngày tới.

Mưa to, nguy cơ lũ lụt kết hợp với gió lớn cũng đã ảnh hưởng tới giao thông đường sắt của Séc. Nhiều tuyến đường sắt đã phải dừng hoạt động tạm thời do cây gẫy đổ hoặc để phòng ngừa các tình huống mất an toàn.

Bên cạnh đó, ngành điện lực Séc ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp bị cắt điện, còn các nhà khai thác di động cũng ghi nhận tình trạng mất tín hiệu cục bộ tại nhiều nơi, đặc biệt ở Đông Bắc và Nam Bohemia.

Tại thủ đô Prague, hoạt động giao thông đường thủy đã bị cấm. Các cơ quan chức năng đã cho lắp đặt hệ thống chắn lũ tại các khu vực ven sông Vltava, đồng thời sẵn sàng cho các phương án khi mực nước sông tiếp tục dâng cao.

Chính quyền thành phố Prague cho thiết lập đường dây nóng để phục vụ người dân trong tình trạng khủng hoảng liên quan đến lũ lụt.

Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Chernochova ngày 14/9 tuyên bố, quân đội nước này đã kích hoạt trung tâm tác chiến, đặt lực lượng cứu hộ trong tình trạng sẵn sàng cho các tình huống báo động do lũ lụt.

Các lực lượng khác như công binh, không quân và các đơn vị cứu hỏa quân sự cũng sẽ được huy động trong trường hợp cần thiết.

Tổng thống Petr Pavel cho biết ông đánh giá cao sự chủ động của Chính phủ, các thống đốc, thị trưởng thành phố cùng các lực lượng chức năng trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và ứng phó lũ lụt.

Theo Tổng thống Pavel, Cộng hòa Séc hiện có các mô hình dự báo chính xác và hệ thống ứng phó khủng hoảng hiệu quả hơn so với trận lũ lụt lịch sử năm 1997 và năm 2002 tại quốc gia Trung Âu này./.

