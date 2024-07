Công tố viên Smith kháng cáo phán quyết hủy vụ án ông Trump giữ tài liệu mật

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, phía trước) rời Tòa án Tối cao Manhattan ở New York, sau phiên xét xử ngày 30/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công tố viên đặc biệt Jack Smith ngày 17/7 tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa liên bang hủy vụ truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vì tội giữ lưu hàng trăm tài liệu mật của chính phủ tại nhà riêng ở Florida sau khi hết nhiệm kỳ.

Theo CNBC, đội ngũ của ông Smith cùng ngày đã nộp thông báo kháng án - thủ tục bắt đầu kháng án, 2 ngày sau khi bà Aileen Cannon - Chánh án liên bang ở Florida - hủy vụ truy tố ông Trump.

Đơn kháng án của ông Smith sẽ được Tòa Phúc thẩm số 11 ở thành phố Atlanta, bang Georgia, xem xét. Tòa này chuyên xét xử những vụ từ Tòa án liên bang ở Florida.

Hôm 15/7, bà Cannon - Chánh án do cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm - đã quyết định hủy vụ truy tố chính trị gia của đảng Cộng hòa và 2 đồng bị can, viện dẫn lý do cho rằng động thái chỉ định Công tố viên Smith tiến hành quy trình tố tụng trong những vụ án liên quan tới ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng đã vi phạm điều khoản bổ nhiệm trong Hiến pháp Mỹ.

Theo điều khoản này, "viên chức Mỹ” phải do Tổng thống để cử và được Thượng viện phê chuẩn, trong khi ông Smith được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm năm 2022.

Bà Cannon cho ông Smith thời hạn 30 ngày để kháng cáo.

Theo giới phân tích, vụ kháng cáo này có thể sẽ được đưa lên tới Tòa án Tối cao Mỹ, bất chấp Tòa Phúc thẩm số 11 phán quyết ra sao.

Ngoài vụ việc trên, ông Trump - ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa - cũng đang bị Công tố viên Smith truy tố ra Tòa liên bang ở thủ đô Washington DC vì tội âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Nếu tái đắc cử vào tháng 11 tới, chính trị gia Cộng hòa có thể sẽ ra lệnh cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ hủy tất cả những vụ truy tố cấp liên bang nhằm vào ông./.

