Mỹ: Hơn 20 bang kiện Chính quyền Trump về cắt giảm ngân sách y tế công

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho hay thương vụ bán 20 máy bay chiến đấu F-16 cho Philippines sẽ hỗ trợ an ninh quốc gia của Mỹ thông qua "cải thiện năng lực an ninh của đối tác chiến lược.”